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▲微風台北車站店長張和生。（圖／記者林調遜攝影）

▲當年台北車站被譽為「零售墳場」，多數國內大集團都在重新招標時缺席，沒有人相信它能翻轉。（圖／記者林調遜攝影）

▲台北車站經典的棋盤格設計，就是由微風集團策略長廖曉喬親自操刀。（圖／記者林調遜攝影）

▲大廳更設置「嘟嘟鐘」，整點播放台灣童謠〈丟丟銅仔〉，讓旅客在匆忙間感受到台灣特有的溫度。（圖／記者林調遜攝影）

▲採取動態招商策略，鎖定「首店、獨家、話題性品牌」，保持商場新鮮感。（圖／記者林調遜攝影）

▲目前微風已將AI技術落實於顧客服務，涵蓋動線導引、安全防護及消費流程簡化。（圖／記者林調遜攝影）

台北車站商場日前正式公告重新招商，吸引9強業者投入競標，不過事實上，在微風接手經營前，北車商場曾歷經漫長低迷期，更被業界戲稱「零售墳場」。然而，微風集團接手後近20年來憑藉兩大成功策略，把北車從零售死角翻轉為台灣最具代表性的車站型商場之一，年營收直逼29億元，每日人流達60萬人次，成為「金雞母」級商場，面對接下來的9強加入競標經營權，微風也投入全力爭搶，並提出未來經營策略，將打造全然不同的場域體驗。北車微風經營近20年，合約將於今年7月24日到期，北車重新招標已吸引統一集團、新東陽、新光三越、微風、潤泰、JR東日本、澎坊免稅、京站及誠品等9家龍頭業者競逐。回顧20年前微風集團接手前的北車，微風台北車站店長張和生受訪指出，當年台北車站被譽為「零售墳場」，多數國內大集團都在重新招標時缺席，沒有人相信它能翻轉，主因是老舊管線、衛生死角、管理盲區，加上旅客只想快速穿越，停留時間短，消費轉換有限，讓這塊黃金地段成為「燙手山芋」。不過當時微風董事長廖鎮漢親自考察國際車站，如紐約中央車站、日本品川車站，認定「軌道經濟」在台灣絕對可行，並看準五鐵共構的優勢，而非破敗景象。不過在區域戰略上，微風深知旁邊已有萬坪的新光三越，廖鎮漢認為：「如果我們什麼業種都做，那就等於什麼都沒有。」微風團隊因此精準鎖定旅客需求，決定打造全台最大的「食尚與伴手禮中心」。，就是超越常理的基礎建設投入，廖鎮漢董事長當年將改裝預算從2.5億直接翻倍到5億，投入基礎建設，包括更新水電管線、升級空調、全面改建公廁、設立安全管理中心，以及領先業界的酒精消毒措施和電子螢幕廣告取代傳統海報，張和生認為「這些在當時堪稱『前衛之作』，奠定了北車商場成功的硬體基礎，也為後續經營提供了穩定支撐。」，在空間規劃上，導入獨特的微風美學「主題式空間規劃」，其中北車經典的棋盤格設計，就是由微風集團策略長廖曉喬親自操刀，以愛麗絲夢遊仙境為靈感，打造出大廳經典黑白棋盤格地板，象徵「生活中每一個驚喜與可能性都能實現」。大廳更設置「嘟嘟鐘」，整點播放台灣童謠〈丟丟銅仔〉，讓旅客在匆忙間感受到台灣特有的溫度。美食方面，微風北車匯聚全台最具代表性的小吃，如「咖哩皇宮」、「牛肉麵競技館」，並發展成「台灣夜市」與「美食共和國」兩大主題，將庶民小吃精品化，提升旅客消費體驗與停留時間。張和生回憶廖董事長說：「微風不是來做二房東，我們去，就是要用微風的招牌，把台灣的國家門面做起來！」這種使命感，成為北車翻轉成功的重要理念。而北車商場的招商策略，則是考慮到聚集學生、上班族與國際旅客等多元族群。微風採取動態招商策略，鎖定「首店、獨家、話題性品牌」，保持商場新鮮感，成功的佈局將60萬人流變金流，北車商場成為炙手可熱的黃金賣場。隨著合約即將屆滿，微風集團正積極爭取重新招標。微風總經理張和生強調，台北車站對微風而言，不僅是單純的商場經營標案，更是象徵國家門面的重要場域；這不僅凝聚了團隊多年的心血，更承載著微風對「車站商業」與「城市服務整合」的深度實踐。目前微風已將AI技術落實於顧客服務，涵蓋動線導引、安全防護及消費流程簡化。若順利取得經營權，計畫與台灣全球領先的工業電腦龍頭合作，透過「串接 AI 智能科技」全面升級場域安全。微風承諾，面對台鐵年營收挑戰50億元的目標，微風表示，隨著雙子星完工帶動「軌道經濟」蓬勃發展，旅客量勢必增長，微風將持續優化營運以達成目標。同時，期許能結合「產、官、學界」共同努力，持續擦亮台灣招牌，向世界展現台灣的經營高度與深度。