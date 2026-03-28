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▲吳慷仁（左）與孫儷（右）在《危險關係》中，飾演關係扭曲的夫妻。（圖／微博@愛奇藝）

金鐘視帝吳慷仁去年9月進軍中國娛樂圈後，傳出因政治立場爭議，讓他的首部陸劇作品《危險關係》遇瓶頸，女主角孫儷還一度罷工，之後才回歸拍攝。而在播出倒數3天，《危險關係》宣布將在本月31日於愛奇藝平台上線，還搶先曝光了109秒的預告，吳慷仁與孫儷上演關係扭曲的夫妻，吳慷仁還監控妻子，緊張氛圍火速引發關注。吳慷仁簽約中國經紀公司「壹心娛樂」後的首部陸劇作品《危險關係》，正式宣布定檔於3月31日開播。官方也搶先釋出109秒預告片，兩人互飆演技的對手戲懸念十足。吳慷仁飾演的醫生「羅梁」與孫儷飾演的老師「顏聆」，表面上是恩愛夫妻，私底下則是丈夫監控妻子的扭曲關係。丈夫透過監控步步心機地控制妻子，兩人身陷不健康的親密關係之中。《危險關係》是一部以「愛為名、操控人心」為主題的懸疑劇集。該劇除了在愛奇藝上架外，也獲得中國東方衛視、北京衛視與江蘇衛視的大力看好並同步播出。目前距離上檔僅倒數3天，外界高度關注吳慷仁是否能藉此作成功打響進軍大陸的第一砲。事實上，這部備受矚目的新劇直到播出前3天才開始宣傳，甚至連官方微博都尚未開設。外界盛傳這是因為吳慷仁先前的立場爭議所致，拍攝期間更一度傳出孫儷為此罷工，直到後來輿論平息，兩人才被目擊於上海復工拍攝。整部劇集在經過長達1年半的後製後，如今才終於迎來問世的時刻。除此之外，吳慷仁日前還傳出主演章子怡首度自導自演的長篇電影《游過海岸一百米》，也疑似因為政治問題遭換角，男主角改由28歲的中國新生代男演員田栩寧出演。但對此，章子怡受訪時否認，表示劇本目前還在創作階段，尚未開始選角。