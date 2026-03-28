我是廣告 請繼續往下閱讀

器官捐贈有年齡限制？台灣實例：不到1歲、接近90歲都捐過

▲李明哲指出，器官捐贈並沒有單純以年齡劃線的規定，關鍵在於捐贈者的「生理條件」，像是血管鈣化或結構老化，都會影響移植成功率。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

器官捐贈高齡化！美國92歲老師捐肝臟救69歲婦人

▲德州曾有92歲退休老師捐出肝臟挽救69歲肝病末期婦人的成功案例。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

器官捐贈各器官年齡門檻一次看！「生理年齡」才是關鍵

🟡可供移植之範圍：

🟡年齡限制之認定原則：

🟡各項器官／組織捐贈粗略年齡門檻：

▲李昌鈺小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製作）

鑑識專家、被譽為「華裔神探」的李昌鈺於美國內華達州住家辭世，享壽87歲。他生前早已預立遺囑，願將全身器官捐出、僅保留雙眼，笑稱「還要靠眼睛吃飯」，遺願引發討論。財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲表示，器官捐贈並無年齡限制，關鍵在於器官功能與是否存在癌症、感染等禁忌症，台灣實務上也曾有未滿1歲與接近90歲的捐贈案例。而高齡器官捐贈在全球也已成趨勢，美國數據顯示，2021年超過兩成受贈者逾65歲，更有92歲高齡捐贈肝臟成功的案例。李明哲指出，器官捐贈並沒有單純以年齡劃線的規定，關鍵在於捐贈者的「生理條件」。臨床上會透過標準檢查，確認是否存在禁忌症，例如活動性癌症或嚴重感染，避免將風險轉移給受贈者，同時也會全面評估各器官功能是否足以進行移植手術。李明哲說明，隨著年齡增加，器官功能確實可能退化，像是血管鈣化或結構老化，都會影響移植成功率，因此即便符合條件，仍需逐一評估，有時也可能因此放棄使用部分器官。不過實務上，台灣並未設年齡上限或下限，過去曾有未滿1歲嬰兒與接近90歲長者成功完成器捐的案例，顯示年齡並非絕對門檻。此外，醫療端在分配器官時也會考量捐贈者與受贈者之間的年齡差距。李明哲指出，若高齡器官移植給年輕患者，可能因使用年限較短，未來仍需面臨二次移植風險。一般而言，若捐受雙方年齡差距超過30歲，醫師會主動告知受贈者相關風險，並由受贈者決定是否接受，醫療端在尊重受贈權利的同時，也會嚴格把關。從整體趨勢來看，器官捐贈族群也出現明顯變化。李明哲觀察，20多年前多以車禍造成腦死的年輕族群為主，如今則有超過一半為高齡者，多因腦中風或心肌梗塞導致腦死，顯示社會結構與醫療型態的轉變。李明哲也提到，一名器官捐贈者理論上可幫助8名器官衰竭患者重獲新生，另有超過70人可透過組織移植受益，包括眼角膜、皮膚與骨骼等，讓生命得以延續。由於台灣器捐風氣仍顯匱乏，資源極其珍貴，醫療團隊多會竭力促成每一例捐贈。中華民國器官捐贈協會援引美國數據說明，2021年美國器官移植案例中，受贈者逾65歲者佔比達21.5%，且每三位捐贈者中就有一位超過50歲；德州甚至曾有92歲退休老師捐出肝臟挽救69歲肝病末期婦人的成功案例。這顯示在全球高齡化社會背景下，器捐定義正與時俱進。根據高雄榮總官網指出，器官捐贈移植分為活體器官捐贈移植以及屍體器官捐贈移植。◼︎活體器官捐贈移植： 於捐贈者生存時，依法規進行部分器官（如肝、腎）的移植。◼︎屍體器官捐贈移植： 於捐贈者判定腦死或心死後，捐出器官遺愛人間。◼︎組織捐贈： 包含骨骼、眼角膜、皮膚、小腸、心瓣膜、血管、氣管、軟骨組織、肌腱、骨髓等部位。◼︎器官捐贈： 目前國內技術成熟且移植成功者，包含心臟、肺臟、腎臟、肝臟、胰臟等，可幫助器官衰竭病患獲得新生。器官捐贈的適格性，核心決定因素在於捐贈者的「生理年齡」（器官功能狀態），而非身分證上的「實際年齡」。以上數據為臨床實務的初步篩選參考，最終是否能執行捐贈，仍須由專業醫療團隊針對捐贈者當時的生理數據進行個別評估。