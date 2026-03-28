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國道基金近年資金調度壓力持續攀升，交通部指出，高公局依規定每三年可檢討一次國道通行費率，預計將於今年底啟動新一輪檢討。外界關注是否擴大收費範圍，其中通往桃園機場、車流量持續攀升的國道2號，是否納入收費備受討論，但高公局回應，目前尚未研議相關方案。國道基金主要支應國道新建、拓寬、設施改善與日常維護，收入來源則以通行費及服務區租金為主。隨著重大建設接續推動，包括國道7號高雄路段、國道1號楊梅至頭份拓寬工程，以及國道1號甲線等計畫陸續展開，整體建設支出規模將達3,499.48億元。交通部進一步指出，未來仍有18項重大專案持續推進，2026年（含）以後的總經費需求將達4,265.53億元，資金來源包括營運資金690.90億元、國庫撥款700.93億元及外借資金2,873.7億元，外部籌資比重高達67.37%，財務壓力不容小覷。另一方面，桃園機場運量回溫，也帶動聯外國道交通量攀升。統計顯示，2025年桃園機場客運量達4,780萬人次，年增6%；國道2號去年交通量達912百萬車公里，較2021年的835百萬車公里成長近一成，為所有橫向國道之最。然而，現行政策下橫向國道不收費，使相關車流雖增加，卻未能挹注基金收入，亦推升維護成本，引發收費公平性與財務永續的討論。對此，高公局說明，當初橫向國道免收費，主要考量部分地區公共運輸較不完善，因此採取優惠措施，同時維持「縱向國道收費、橫向國道不收費」的一致性原則。儘管國道2號車流明顯成長，但高公局坦言，若僅針對單一路線收費，恐引發公平性爭議，也可能牽動國道6號、8號及10號等其他橫向國道是否跟進，進一步增加制度複雜度，因此目前仍維持既有收費架構。高公局強調，國道基金財務將持續滾動檢討，未來不排除討論差異化收費機制，但在政策設計上仍須兼顧公平性與制度一致性，避免造成民眾理解困難。