「我一生被殺了很多刀！」傳奇神探李昌鈺離世，其晚年捲入「8 億冤案」的爭議再度引發熱議。2023 年美國法院裁定他在 1985 年命案中涉嫌「偽造證據」，害 2 名少年蒙受 30 年冤獄，康州政府最終賠償 8.1 億元達成和解。這起被視為生涯唯一污點的爭議，也成為這位鑑識大師傳奇人生中最沉重的陰影。
消失的血跡：一條毛巾讓兩名少年失去 30 年自由
這起爭議案發生於 1985 年， 65 歲男子卡爾（Everett Carr）遭砍 27 刀身亡。當時未滿 20 歲的柏奇（Ralph Ricky Birch）與亨寧（Shawn Henning）被列為嫌案，現場雖無證據顯示兩人涉案，但當時尚未成名的李昌鈺作證指稱，死者家中一條「沾有血跡」的毛巾，可能是兇手用來清理現場。
這份證詞成為定罪關鍵，讓兩名少年分別入獄 50 年與 55 年。直到 2020 年法官撤銷罪名，重審結果確認：那條毛巾上的污漬根本不是血跡。 法官更直指，沒有任何紀錄顯示李昌鈺曾對該毛巾進行過血液測試。
神探的最後保衛戰：是「偽造」還是「降解」？
面對偽造證據的指控，李昌鈺生前多次在國際場合為自己辯護：
傳奇背後的裂痕：爭議不只這一起
儘管李昌鈺在台灣被譽為「神探」，但美國輿論對他的評價卻相對複雜。除了這起 8 億冤案，他在康州的其他早期案件也曾遭到質疑：
美國記者貝西札（Rob Beschizza）指出，這些爭議案具備共同特徵：「替警方將嫌疑犯入罪。」這讓外界懷疑，當年的調查體系是否存在結構性偏差，而李昌鈺可能成了體制下的代罪羔羊。
「你知道你沒做錯，天也知道，這就足夠。」李昌鈺在新加坡最後的公開講座中，仍以此勉勵後輩。這位神探帶著未完的名譽戰爭離開了人世，他究竟是守護正義的化身，還是體制偏見的幫兇？隨著 2026 年他的謝幕，這份答案將留給歷史去鑑定。
國際神探 李昌鈺博士 Dr. Henry C. Lee 小檔案 (1938-2026)
四大傳奇經典案件
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這起爭議案發生於 1985 年， 65 歲男子卡爾（Everett Carr）遭砍 27 刀身亡。當時未滿 20 歲的柏奇（Ralph Ricky Birch）與亨寧（Shawn Henning）被列為嫌案，現場雖無證據顯示兩人涉案，但當時尚未成名的李昌鈺作證指稱，死者家中一條「沾有血跡」的毛巾，可能是兇手用來清理現場。
這份證詞成為定罪關鍵，讓兩名少年分別入獄 50 年與 55 年。直到 2020 年法官撤銷罪名，重審結果確認：那條毛巾上的污漬根本不是血跡。 法官更直指，沒有任何紀錄顯示李昌鈺曾對該毛巾進行過血液測試。
面對偽造證據的指控，李昌鈺生前多次在國際場合為自己辯護：
- 生物降解現象： 毛巾保存 20 多年，微量血跡可能因變性而脫落。
- 樣本損耗： 初步檢測時可能已將極微量的血樣耗盡。
- 無動機偽證： 案發 4 年後才起訴，他沒理由在 4 年前的現場「未卜先知」捏造證據。
傳奇背後的裂痕：爭議不只這一起
儘管李昌鈺在台灣被譽為「神探」，但美國輿論對他的評價卻相對複雜。除了這起 8 億冤案，他在康州的其他早期案件也曾遭到質疑：
|案件時間
|爭議點
|最終結果
|1985 年康州命案
|李昌鈺作證球鞋有血跡
|新鑑識結果顯示無血跡
|1988 年康州命案
|關鍵刀具血跡鑑定
|後證實為動物血，嫌犯提前獲釋
「你知道你沒做錯，天也知道，這就足夠。」李昌鈺在新加坡最後的公開講座中，仍以此勉勵後輩。這位神探帶著未完的名譽戰爭離開了人世，他究竟是守護正義的化身，還是體制偏見的幫兇？隨著 2026 年他的謝幕，這份答案將留給歷史去鑑定。
國際神探 李昌鈺博士 Dr. Henry C. Lee 小檔案 (1938-2026)
- 享壽： 87 歲（1938/11/22 - 2026/03/27）
- 地位： 國際刑偵鑑識權威、美國紐黑文大學（UNH）終身教授。
- 出身背景： 江蘇如皋出生，幼年隨母親遷往台灣。父親李浩民於 1949 年「太平輪事件」中不幸遇難，由母親獨立拉拔 13 名子女長大。
- 學歷巔峰： 中央警官學校法學士（曾任台北市史上最年輕警長）。美國紐約大學（NYU）生物化學博士。
- 重要成就： 創立紐黑文大學法醫科學系。曾任康乃狄克州警政廳廳長（為美國史上首位州級華裔警政首長）。
- 婚姻狀況： 元配 宋妙娟攜手走過 55 年，於 2017 年病逝。現任妻子 蔣霞萍： 2018 年李昌鈺以 80 歲高齡迎娶企業家兼作家蔣霞萍，兩人的黃金愛情引發社會廣泛關注與討論。
四大傳奇經典案件
- 碎木機謀殺案 (1986)： 在「無屍體」的情況下，透過細微的人體組織碎片達成定罪先例，正式奠定其國際鑑識權威地位。
- 辛普森案 (1994)： 靠著精密的「血跡實驗」挑戰執法程序的瑕疵與正義，助辛普森（O.J. Simpson）獲判無罪，引發全球法治觀念震盪。
- 911 恐怖攻擊 (2001)： 臨危受命協助鑑定世貿中心遺址的罹難者遺體，展現高度專業與人文關懷。
- 319 槍擊案 (2004)： 針對關鍵彈頭進行精密鑑識，其調查報告直接衝擊當時的台灣政局，成為本土最知名的鑑識案例。