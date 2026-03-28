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▲因李昌鈺當年作證「血跡毛巾」而坐牢 30 年的 Shawn Henning（左）與 Ralph Ricky Birch（右），於 2023 年 9 月 19 日重獲自由並在法院前合影。兩人身穿「我是無辜的」與「我沒做」T恤，無聲抗議奪去青春自由的荒謬定罪。（圖／翻攝畫面wrchina.org/）

生物降解現象： 毛巾保存 20 多年，微量血跡可能因變性而脫落。

樣本損耗： 初步檢測時可能已將極微量的血樣耗盡。

無動機偽證： 案發 4 年後才起訴，他沒理由在 4 年前的現場「未卜先知」捏造證據。

案件時間 爭議點 最終結果 1985 年康州命案 李昌鈺作證球鞋有血跡 新鑑識結果顯示無血跡 1988 年康州命案 關鍵刀具血跡鑑定 後證實為動物血，嫌犯提前獲釋

▲一代鑑識傳奇李昌鈺博士於 2026 年 3 月 27 日辭世，享壽 87 歲。透過《NOWNEWS今日新聞》整理的神探小檔案，回顧其橫跨半世紀的鑑識生涯與經典案件。（圖／NOWNEWS社群中心製作）

享壽： 87 歲（1938/11/22 - 2026/03/27）





87 歲（1938/11/22 - 2026/03/27） 地位： 國際刑偵鑑識權威、美國紐黑文大學（UNH）終身教授。





國際刑偵鑑識權威、美國紐黑文大學（UNH）終身教授。 出身背景： 江蘇如皋出生，幼年隨母親遷往台灣。父親李浩民於 1949 年「太平輪事件」中不幸遇難，由母親獨立拉拔 13 名子女長大。





江蘇如皋出生，幼年隨母親遷往台灣。父親李浩民於 1949 年「太平輪事件」中不幸遇難，由母親獨立拉拔 13 名子女長大。 學歷巔峰： 中央警官學校法學士（曾任台北市史上最年輕警長）。美國紐約大學（NYU）生物化學博士。





中央警官學校法學士（曾任台北市史上最年輕警長）。美國紐約大學（NYU）生物化學博士。 重要成就： 創立紐黑文大學法醫科學系。曾任康乃狄克州警政廳廳長（為美國史上首位州級華裔警政首長）。





創立紐黑文大學法醫科學系。曾任康乃狄克州警政廳廳長（為美國史上首位州級華裔警政首長）。 婚姻狀況： 元配 宋妙娟攜手走過 55 年，於 2017 年病逝。現任妻子 蔣霞萍： 2018 年李昌鈺以 80 歲高齡迎娶企業家兼作家蔣霞萍，兩人的黃金愛情引發社會廣泛關注與討論。





碎木機謀殺案 (1986)： 在「無屍體」的情況下，透過細微的人體組織碎片達成定罪先例，正式奠定其國際鑑識權威地位。





在「無屍體」的情況下，透過細微的人體組織碎片達成定罪先例，正式奠定其國際鑑識權威地位。 辛普森案 (1994)： 靠著精密的「血跡實驗」挑戰執法程序的瑕疵與正義，助辛普森（O.J. Simpson）獲判無罪，引發全球法治觀念震盪。





靠著精密的「血跡實驗」挑戰執法程序的瑕疵與正義，助辛普森（O.J. Simpson）獲判無罪，引發全球法治觀念震盪。 911 恐怖攻擊 (2001)： 臨危受命協助鑑定世貿中心遺址的罹難者遺體，展現高度專業與人文關懷。





臨危受命協助鑑定世貿中心遺址的罹難者遺體，展現高度專業與人文關懷。 319 槍擊案 (2004)： 針對關鍵彈頭進行精密鑑識，其調查報告直接衝擊當時的台灣政局，成為本土最知名的鑑識案例。





「我一生被殺了很多刀！」傳奇神探李昌鈺離世，其晚年捲入「8 億冤案」的爭議再度引發熱議。2023 年美國法院裁定他在 1985 年命案中涉嫌「偽造證據」，害 2 名少年蒙受 30 年冤獄，康州政府最終賠償 8.1 億元達成和解。這起被視為生涯唯一污點的爭議，也成為這位鑑識大師傳奇人生中最沉重的陰影。這起爭議案發生於 1985 年， 65 歲男子卡爾（Everett Carr）遭砍 27 刀身亡。當時未滿 20 歲的柏奇（Ralph Ricky Birch）與亨寧（Shawn Henning）被列為嫌案，現場雖無證據顯示兩人涉案，但當時尚未成名的李昌鈺作證指稱，死者家中一條「沾有血跡」的毛巾，可能是兇手用來清理現場。這份證詞成為定罪關鍵，讓兩名少年分別入獄 50 年與 55 年。直到 2020 年法官撤銷罪名，重審結果確認：那條毛巾上的污漬根本不是血跡。 法官更直指，沒有任何紀錄顯示李昌鈺曾對該毛巾進行過血液測試。面對偽造證據的指控，李昌鈺生前多次在國際場合為自己辯護：他曾感性表示，自己經手 8,000 多起案件，這是第一次必須為「不當行為」辯護。「有人說這是樹大招風」，他強調賠償金由州政府承擔，他個人無須負擔也未涉及刑事犯罪。儘管李昌鈺在台灣被譽為「神探」，但美國輿論對他的評價卻相對複雜。除了這起 8 億冤案，他在康州的其他早期案件也曾遭到質疑：美國記者貝西札（Rob Beschizza）指出，這些爭議案具備共同特徵：「」這讓外界懷疑，當年的調查體系是否存在結構性偏差，而李昌鈺可能成了體制下的代罪羔羊。」李昌鈺在新加坡最後的公開講座中，仍以此勉勵後輩。這位神探帶著未完的名譽戰爭離開了人世，他究竟是守護正義的化身，還是體制偏見的幫兇？隨著 2026 年他的謝幕，這份答案將留給歷史去鑑定。