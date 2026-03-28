有日本「星巴克最美店員」之稱的女優安井南，日前在X上發文宣布自己從星巴克「畢業」，結束在星巴克的兼職生涯。不料，該則發文卻引發正反兩極熱議，有網友吐槽「打工離職有必要這麼特別地發文報告嗎？」也有支持網友認為，這就是星巴克員工的魅力，力挺安井南的決定，還有日媒特別分析安井南「畢業文」之所以掀起論戰的關鍵原因。
安井南今年22歲，剛從大學畢業，曾在2024年參加選美比賽，也曾獲得「日本水天使小姐」稱號，且她不僅長相甜美還精通劍道空手道等武術，曾經出演電視、電視劇、舞台劇，不僅在演藝圈活躍，安井南自高三起就在星巴克兼職打工，也被網友稱為「星巴克最美店員」。
安井南星巴克「畢業」宣告掀熱議
根據《集英社》報導，安井南21日在個人X發文表示，「從星巴克員工職位畢業啦！」安井南說自己從高三開始在星巴克打工，一開始每週去三天，但之後工作越來忙，在星巴克打工的時間越來越少。安井南表示，在星巴克工作讓她學到很多東西，當然也有遇到一些困難，但是全都努力克服，最終也實現了自己設定的目標，如今正式告別星巴克，充滿了感謝。
文章本身看似相當平常，不過，發布後吸引超過5200萬人次瀏覽，更在留言區引爆正反論戰。有批評網友表示，「打工離職有必要這麼特別地發文報告嗎」、「打工離職用畢業是不是太誇張了」、「星巴克店員的自我意識太過頭了吧」。
但也有許多支持網友正面看待，認為這是一種積極正面的人生階段總結，沒什麼好挑刺的，而且安井南從事演藝活動之餘，堅持在星巴克擔任店員多年，說明她腳踏實地在生活，「能堅持這麼久真了不起」、「能同時兼顧兩邊真的很厲害」。
星巴克店員具有特殊符號意義
《集英社》報導指出，星巴克雖然是隨處可見的咖啡連鎖店，但人們對在那裡工作的人，卻抱有一種特殊印象，就像一位網友指出，不時看見星巴克的打工族離職時會自豪地發布畢業宣告，但在其他咖啡店離職的店員往往不會這麼做，這就是品牌塑造的成功，讓星巴克店員在社群網路上具有一種正面形象，代表著「開朗且能俐落處理事情」、「始終保持笑容」、「很有元氣」等等。
一位曾在星巴克打工、目前在百貨公司工作的30多歲女性網友也表示，「學生時代曾在星巴克工作過，在求職時，得到的幾乎都是正面評價」。
歸根究柢，安井南的發文之所以獲得關注且引起正反兩面的意見，不僅是安井南個人因素，更大的原因是「星巴克店員」這個頭銜在社群網路的象徵。在星巴克的打工經驗，既能被視為努力的證明，也可能被看成炒話題的自我意識演出。正因為如此，單單一個「畢業」宣告，就會導致有人真心為其祝福，也有人打心底覺得彆扭。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《集英社》報導，安井南21日在個人X發文表示，「從星巴克員工職位畢業啦！」安井南說自己從高三開始在星巴克打工，一開始每週去三天，但之後工作越來忙，在星巴克打工的時間越來越少。安井南表示，在星巴克工作讓她學到很多東西，當然也有遇到一些困難，但是全都努力克服，最終也實現了自己設定的目標，如今正式告別星巴克，充滿了感謝。
但也有許多支持網友正面看待，認為這是一種積極正面的人生階段總結，沒什麼好挑刺的，而且安井南從事演藝活動之餘，堅持在星巴克擔任店員多年，說明她腳踏實地在生活，「能堅持這麼久真了不起」、「能同時兼顧兩邊真的很厲害」。
星巴克店員具有特殊符號意義
《集英社》報導指出，星巴克雖然是隨處可見的咖啡連鎖店，但人們對在那裡工作的人，卻抱有一種特殊印象，就像一位網友指出，不時看見星巴克的打工族離職時會自豪地發布畢業宣告，但在其他咖啡店離職的店員往往不會這麼做，這就是品牌塑造的成功，讓星巴克店員在社群網路上具有一種正面形象，代表著「開朗且能俐落處理事情」、「始終保持笑容」、「很有元氣」等等。
一位曾在星巴克打工、目前在百貨公司工作的30多歲女性網友也表示，「學生時代曾在星巴克工作過，在求職時，得到的幾乎都是正面評價」。
歸根究柢，安井南的發文之所以獲得關注且引起正反兩面的意見，不僅是安井南個人因素，更大的原因是「星巴克店員」這個頭銜在社群網路的象徵。在星巴克的打工經驗，既能被視為努力的證明，也可能被看成炒話題的自我意識演出。正因為如此，單單一個「畢業」宣告，就會導致有人真心為其祝福，也有人打心底覺得彆扭。