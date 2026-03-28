馬來西亞近期遭熱浪侵襲，多地氣溫飆高，甚至出現「不用開火也能煎蛋」的誇張情況。有民眾在戶外進行實驗，將雞蛋打在平底鍋上曝曬，結果經過1小時竟真的熟成，引發網路熱議。
根據當地媒體報導，吉北地區瓜拉尼浪一名男子測得當天氣溫高達攝氏38度，於是突發奇想，在烈日下帶著孩子進行戶外「煎蛋實驗」。他將雞蛋打在平底鍋上直接曝曬，觀察變化。
結果經過1小時17分鐘後，鍋中的雞蛋逐漸凝固，最終呈現熟蛋狀態，畫面曝光後迅速在社群平台瘋傳。網友紛紛留言直呼「熱到離譜」，也有人開玩笑說下一步是不是可以直接烤麵包或煎荷包蛋。
氣象單位也指出，目前玻璃市、吉打州5個縣及霹靂州上霹靂地區已列為二級熱浪警戒，其餘半島地區則多處於一級警戒。當局提醒，酷暑仍將持續，民眾外出務必做好防曬與補水措施，以避免中暑或熱傷害。
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結果經過1小時17分鐘後，鍋中的雞蛋逐漸凝固，最終呈現熟蛋狀態，畫面曝光後迅速在社群平台瘋傳。網友紛紛留言直呼「熱到離譜」，也有人開玩笑說下一步是不是可以直接烤麵包或煎荷包蛋。
氣象單位也指出，目前玻璃市、吉打州5個縣及霹靂州上霹靂地區已列為二級熱浪警戒，其餘半島地區則多處於一級警戒。當局提醒，酷暑仍將持續，民眾外出務必做好防曬與補水措施，以避免中暑或熱傷害。