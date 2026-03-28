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民眾黨明天將動員上凱道，替遭判刑17年的創黨主席柯文哲討公道，但「創黨之母」蔡壁如今天證實不會出席，她表示早就和朋友約好，要去彰化的法會為柯文哲祈福，她痛批法官的判決根本是邏輯錯亂，整個羅織罪名的過程「檢察官是瘋了嗎？還是賴清德下指示？」蔡壁如今（28）日在彰化召開座談會，邀請蘇偉碩醫師、前菱傳媒董事長施威全等人從京華城案探討都市計畫法制的爭議與司法誤解。蔡壁如在會前受訪時，證實明天不會上凱道。蔡壁如表示，她原本就和朋友相約，明天要到彰化的一個法會幫柯文哲祈福，兩者時間上有衝突。她已經請台中海線的團隊號召2至3部的遊覽車上凱道。對於一審判決結果，蔡壁如說，柯文哲就是一個很簡單、清清白白的人，不會去貪污，過去大家一直聚焦1500萬元，沒想到最後法院用210萬的政治獻金認定有罪。這筆政治獻金發生在2020年，距離2024年的選舉很遙遠，當時朱亞虎帶著7個人到黨部捐政治獻金，柯文哲並不知情，知道的那個人是李文宗，但李文忠在這個案子裡是無罪，她認為「法官在這件事情上是邏輯錯亂的」。蔡壁如認為，如果只是為了羅織罪名，查了兩年、問了好幾百位證人，卻完全找不到相對應的金流往來、對價關係，最後還是為柯文哲定了一個罪，相信連一般老百姓都無法理解。她越講越氣，痛批「檢察官是瘋了嗎？還是賴清德下指示？就是要給柯文哲重罪」。