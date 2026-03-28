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中國時事網紅「食貧道」，日前發布一則探討日本牛郎以及周邊情色產業的影片，採訪了一位從事賣淫工作的日本女子，該日本女子透露自己下海就是為了賺錢供養牛郎，並說現在許多日本賣淫女都到海外接客賺錢，像是到台灣的就有很多，且台灣客人出手比日本客人大方得多。「食貧道」表示，日本牛郎發展出一種很畸形的生態鏈，那就是越來越多供養牛郎的日本女性被榨乾後，為了繼續掏錢供養，於是選擇下海賣淫，而其中很多女性因此被牛郎引薦到海外從事情色交易，美國、澳洲、杜拜、台灣都有，這種特殊現象，在日本也開始引發關注。「食貧道」採訪了一位為了供養牛郎而投身情色產業的日本女子，該女子表示，因為牛郎很善解人意，不斷花錢消費就是表達對牛郎支持的方式，且在過程中也能滿足她自己想要被認可的需求。該女子認為，日本人普遍不善於表達，但是在渴望被認可這件事情上，卻又有格外強烈的執念。該女子說自己曾和喜歡的牛郎約好，1個月後見面時要花1500萬日圓（約新台幣300萬元）在他身上，然後為了和牛郎見面時能如約花大錢消費，只好每天努力接更多客人來拼命賺錢。該女子隨後話鋒一轉表示，海外有錢客人的消費力是日本客人完全無法相比的，並以台灣為例，說從日本「肥客」手中一個月能賺幾千萬日圓就很不錯了，但從闊綽的台灣客手中，3個月就能賺4個億，「所以聽說最近很多女孩子都去那邊接客」。該女子也抱怨日本客人很多「奇葩」，掌控欲太強讓人困擾。不過，女孩去海外工作的話，如果沒有大型經紀公司當靠山、沒有知名度的話，還是會伴隨著不小的風險。