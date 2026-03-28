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▲李昌鈺（如圖）去年11月確診腦瘤，最終選擇較溫和的治療方式。（圖／美聯社）

去年確診腦瘤 選擇保守治療面對人生終點

▲李昌鈺曾經透露已經寫好遺囑，死後器官全部捐出，只留下眼睛有重要原因。（圖／美聯社）

不辦公開告別式 生前早立遺囑器官幾乎全數捐出

▲李昌鈺被譽為「鑑識界的一代宗師」、「華人神探」，對全球鑑識體系影響深遠。（圖／美聯社）

李昌鈺小檔案

▲李昌鈺小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製作）

有「當代福爾摩斯」、「華人神探」之稱的國際知名刑事鑑識專家李昌鈺，於3月27日辭世享壽87歲，消息由美國康乃狄克州紐黑文大學對外發布，震撼全球司法與鑑識領域。李昌鈺一生參與無數重大案件，憑藉微物證據重建犯罪現場的能力聞名國際，被譽為「現場重建之王」，其專業影響力橫跨數十年，對現代刑事鑑識科學具有關鍵性貢獻。消息人士透露，李昌鈺博士的死因，是因為去年11月確診腦瘤，生前不接受開刀及侵入治療，因而病發離世。根據中國媒體《大風新聞》報導，隨著李昌鈺病逝噩耗傳出，知情人士進一步透露李昌鈺早在2025年11月即被診斷出腦瘤，面對病情他並未選擇積極侵入性治療，而是堅持採取保守方式，明確表示不進行穿刺或開顱手術，希望以較溫和的方式度過晚年，他認為自己年事已高，不願耗費過多醫療資源，因此選擇以自然方式面對生命終點，展現一貫理性且務實的人生態度。家屬於28日發表聲明指出，李昌鈺即使在生命最後階段，仍不斷關注鑑識科學的未來發展，他曾多次提及，在數位證據愈發重要的時代，跨領域與跨機構合作將成為破案關鍵，同時也認為傳統「24小時通報等待期」制度值得重新檢討，他始終相信科學可以挽救更多生命，並將這份信念延續至人生最後一刻。對於身後安排，家屬表示，李昌鈺生前個性低調務實，遺願是不舉辦公開追思儀式，希望外界以分享其理念與專業精神作為紀念，他期待透過教育與傳承，讓更多後進理解鑑識科學的價值，並將其一生累積的經驗延續下去，而非以形式化儀式送別。事實上，李昌鈺早在多年前便已完成遺囑安排。他曾在受訪時透露，自己選擇火化，並決定捐出幾乎所有器官，唯獨保留眼睛，幽默表示「如果有天堂地獄，還是要靠眼睛吃飯」，這段話在他辭世後再度被提及，也讓外界看見他嚴謹之外，幽默豁達的一面。享壽： 87歲 (1938/11/22 - 2026/03/27)地位： 國際刑偵鑑識權威、美國紐黑文大學終身教授出身： 江蘇如皋出生，隨母遷台。父親於1949年「太平輪事件」中遇難。婚姻狀況：元配宋妙娟 (2017年病逝，攜手55年)。2018年以80歲高齡迎娶企業家蔣霞萍，引發社會熱議。學歷：中央警官學校法學士 (史上最年輕警長)、紐約大學 (NYU) 生物化學博士。成就： 創立紐黑文大學法醫科學系、曾任康州警政廳廳長。經典案件：319槍擊案： 關鍵彈頭鑑識，衝擊台灣政局。辛普森案： 靠「血跡實驗」挑戰程序正義，助其獲判無罪。碎木機謀殺案： 無屍體定罪先例，奠定鑑識權威。911事件： 協助鑑定恐攻罹難者遺體。