青年節、愚人節、清明連假相繼到來，本周最新咖啡優惠喝不完！7-11表示，愚人節當天特大杯厚乳拿鐵41元，比買一送一更便宜；全家阿里山極選綜合咖啡買1送1，萊爾富咖啡優惠買20送20；星巴克買一送一限時2天，小北百貨青年節咖啡買一送一，85度C愚人節也有買一送一。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（3月29日至4月4日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜3月27日至3月29日
◾濃焙茶拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾珍珠奶茶2杯99元，8.3折（原價60元、特價50元）
◾冰淇淋紅茶買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯精品香椰厚拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍門市｜3月18日至3月31日
◾真心橙意青／烏龍、果真桃氣蜜露紅、珍芭雷夢青茶／烏龍、開心果奶蓋茶拿鐵、青萱茶拿鐵、青焙烏拿鐵任2杯120元，6.3折（原價95元、特價60元）
📍門市｜3月30日至4月2日
◾特大杯厚乳拿鐵41元，4.8折（原價85元）
◾特大杯濃萃美式41元，6.3折（原價65元）
◾特大杯濃萃拿鐵41元，5.5折（原價75元）
◾中杯精品美式41元，5.1折（原價80元）
◾冰淇淋紅茶41元，6.3折（原價65元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶41元，5.5折（原價75元）
📍門市｜4月1日至4月6日
◾特大杯美式3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
📍APP｜3月25日至3月31日
◾特大杯美式買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾特大杯拿鐵買5送2，7.1折（原價70元、特價50元）
◾西西里風檸檬咖啡系列買5送2，7.1折（原價80元、特價57元）
◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青／檸檬紅買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
📍APP｜4月1日至4月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
📍APP｜4月1日至4月8日
◾大杯濃萃美式28杯888元，6.3折（原價50元、特價32元）
◾大杯濃萃拿鐵21杯888元，7折（原價60元、特價42元）
◾黃金蕎麥茶／黃金蕎麥奶茶20杯888元，6.3折（原價70元、特價44元）
◾西西里風檸檬咖啡系列16杯888元，6.9折（原價80元、特價56元）
◾中杯精品美式／中杯精品拿鐵16杯888元，6.2折（原價90元、特價56元）
◾指定風味飲系列18杯888元，6.6折（原價75元、特價49元）
活動品項：好時經典可可／黃金榛果太妃風味／香草焦糖瑪奇朵／鹿兒島濃焙茶拿鐵
🟡全家便利商店
📍APP｜3月27日至3月29日
◾大杯特濃美式13杯390元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵11杯390元，5.5折（原價65元、特價35元）
◾阿里山極選美式9杯390元，5.5折（原價80元、特價43元）
◾阿里山極選拿鐵8杯390元，5.5折（原價90元、特價49元）
◾單品美式9杯390元，5.5折（原價80元、特價43元）
◾單品拿鐵8杯390元，5.5折（原價90元、特價49元）
◾Let’s Tea 40元系列16杯390元，6.1折（原價40元、特價24元）
◾Let’s Tea 55元系列12杯390元，6折（原價55元、特價33元）
◾Let’s Tea 65元系列10杯390元，6折（原價65元、特價39元）
📍門市｜3月29日
◾黑糖粉粿酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜3月27日至3月31日
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
📍門市｜3月11日至3月31日
◾柳橙香柚綠茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾寒天芭樂檸檬綠買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜3月18日至3月31日
◾大杯阿里山極選綜合美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯阿里山極選綜合拿鐵買1送1，5折（原價90元、特價45元）
🟡星巴克
星巴克買一送一限時2天爽喝，周一、周二（3月30日、31日）當天上午11時至晚間8時，到門市買指定大杯以上同品項第2杯免費。
星巴克指定買一送一品項包括：冷萃咖啡、美式咖啡（含特選）、燕麥奶那堤（含特選）、濃萃義式厚那堤（含特選）、經典紅茶那堤、冰搖果茶、冰搖檸檬果茶、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽。
🟡萊爾富
📍門市｜3月29日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍APP｜3月4日至3月31日
◾特大杯美式買20送20，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買20送20，5折（原價70元、特價35元）
📍門市｜3月4日至3月31日
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾鴛鴦珍珠奶茶29元，3.7折（原價79元）至3月24日
◾辻利減糖抹茶歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
🟡小北百貨
📍門市｜限3月29日當天
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
小北百貨咖啡限定門市查詢
🟡85度C
85度C愚人節優惠來了，4月1日當天限定「小桃氣」買1送1，強勁氣泡搭配香甜蜜桃，原價61元、平均單杯31元，固定微糖少冰、不開放加料，限現場購買，不含電話訂購及外送，亦不提供寄杯。
周三（4月1日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（4月3日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡美廉社
📍APP｜3月4日至3月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡路易莎咖啡
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。3月、4月限定販售，衣索比亞夏娃藝妓日曬原價170元、特價120元。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克、85度C、路易莎
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📍門市｜3月27日至3月29日
◾濃焙茶拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾珍珠奶茶2杯99元，8.3折（原價60元、特價50元）
◾冰淇淋紅茶買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯精品香椰厚拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾真心橙意青／烏龍、果真桃氣蜜露紅、珍芭雷夢青茶／烏龍、開心果奶蓋茶拿鐵、青萱茶拿鐵、青焙烏拿鐵任2杯120元，6.3折（原價95元、特價60元）
📍門市｜3月30日至4月2日
◾特大杯厚乳拿鐵41元，4.8折（原價85元）
◾特大杯濃萃美式41元，6.3折（原價65元）
◾特大杯濃萃拿鐵41元，5.5折（原價75元）
◾中杯精品美式41元，5.1折（原價80元）
◾冰淇淋紅茶41元，6.3折（原價65元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶41元，5.5折（原價75元）
📍門市｜4月1日至4月6日
◾特大杯美式3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
📍APP｜3月25日至3月31日
◾特大杯美式買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾特大杯拿鐵買5送2，7.1折（原價70元、特價50元）
◾西西里風檸檬咖啡系列買5送2，7.1折（原價80元、特價57元）
◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青／檸檬紅買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
📍APP｜4月1日至4月8日
◾大杯濃萃美式28杯888元，6.3折（原價50元、特價32元）
◾大杯濃萃拿鐵21杯888元，7折（原價60元、特價42元）
◾黃金蕎麥茶／黃金蕎麥奶茶20杯888元，6.3折（原價70元、特價44元）
◾西西里風檸檬咖啡系列16杯888元，6.9折（原價80元、特價56元）
◾中杯精品美式／中杯精品拿鐵16杯888元，6.2折（原價90元、特價56元）
◾指定風味飲系列18杯888元，6.6折（原價75元、特價49元）
活動品項：好時經典可可／黃金榛果太妃風味／香草焦糖瑪奇朵／鹿兒島濃焙茶拿鐵
📍APP｜3月27日至3月29日
◾大杯特濃美式13杯390元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵11杯390元，5.5折（原價65元、特價35元）
◾阿里山極選美式9杯390元，5.5折（原價80元、特價43元）
◾阿里山極選拿鐵8杯390元，5.5折（原價90元、特價49元）
◾單品美式9杯390元，5.5折（原價80元、特價43元）
◾單品拿鐵8杯390元，5.5折（原價90元、特價49元）
◾Let’s Tea 40元系列16杯390元，6.1折（原價40元、特價24元）
◾Let’s Tea 55元系列12杯390元，6折（原價55元、特價33元）
◾Let’s Tea 65元系列10杯390元，6折（原價65元、特價39元）
◾黑糖粉粿酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾柳橙香柚綠茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾寒天芭樂檸檬綠買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜3月18日至3月31日
◾大杯阿里山極選綜合美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯阿里山極選綜合拿鐵買1送1，5折（原價90元、特價45元）
星巴克買一送一限時2天爽喝，周一、周二（3月30日、31日）當天上午11時至晚間8時，到門市買指定大杯以上同品項第2杯免費。
星巴克指定買一送一品項包括：冷萃咖啡、美式咖啡（含特選）、燕麥奶那堤（含特選）、濃萃義式厚那堤（含特選）、經典紅茶那堤、冰搖果茶、冰搖檸檬果茶、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽。
📍門市｜3月29日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
◾特大杯美式買20送20，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買20送20，5折（原價70元、特價35元）
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾鴛鴦珍珠奶茶29元，3.7折（原價79元）至3月24日
◾辻利減糖抹茶歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
📍門市｜限3月29日當天
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
小北百貨咖啡限定門市查詢
85度C愚人節優惠來了，4月1日當天限定「小桃氣」買1送1，強勁氣泡搭配香甜蜜桃，原價61元、平均單杯31元，固定微糖少冰、不開放加料，限現場購買，不含電話訂購及外送，亦不提供寄杯。
周三（4月1日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（4月3日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
📍APP｜3月4日至3月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。3月、4月限定販售，衣索比亞夏娃藝妓日曬原價170元、特價120元。