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民眾黨創黨主席柯文哲京華城案一審被判17年，民眾黨發動支持者明（29）日上凱達格蘭大道討公道，超過20位國民黨立委表態聲援。對此，媒體人吳靜怡表示，這場遊行表面上是聲援柯文哲，實際是藍白企圖將政治危機重新包裝成「反綠集結」的動員戰。她質疑台北市長蔣萬安同意這場遊行，根本是踩著市民利益來墊高藍白的選票優勢，這種戰術雖然短期能製造聲量，但對政黨發展而言具有劇毒，長期將導致嚴重的副作用。吳靜怡分析，這場「反綠高潮」注定是短暫泡沫，當情緒高峰一過，理性中間選民與第三勢力選民將感到疲勞甚至反感。特別是民眾黨目前的票源「不純且帶包袱」，部分支持者的過激行為，加上前幹部涉嫌收受中共資金等爭議，導致原本最強的年輕票倉快速流失，最新民調顯示已有四成年輕票轉向不表態或回流綠營。而國民黨此刻選擇緊抱白營，不僅無法擴大票源，反而讓全黨陷入激進與狹窄化的困局，逐漸失去原本「可治理、可預期」的大黨形象。針對地方選情，吳靜怡提到，藍白合的邏輯正在將地方選舉中央集權化。原本縣市長選舉應比拼治理能力，但現在卻變成「挺貪污的情緒動員測驗」，這將連累如柯志恩、江啟臣等形象溫和的候選人，貼上挺財團的標籤。當選民被迫在「討厭誰」而非「相信誰」之間做選擇時，國民黨的擴張路線將被阻斷，若選戰持續被拉高到「藍白親中挺貪」的框架，且因卡預算等議題被扣上「反美媚共」帽子，最壞情境恐導致國民黨在下屆地方大選丟失5到7個縣市。民進黨在台南、高雄等優勢區提前布局，挾帶中央資源與議題優勢。吳靜怡提到，反觀藍白陣營目前的戰術猶如飲鴆止渴，雖然能止血分票，但距離形成壓倒性優勢仍有長路要走。若國民黨持續沉溺於這種短暫的聲量爽感，不僅會破壞長期的社會信任，更可能為2028年大選埋下地雷。