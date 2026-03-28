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▲85級校友回娘家活動總召黃照智為了讓散落各地的同學重新相聚，他從兩年前開始展開一場「尋人計畫」行動。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲國立鳳山高中今（28）日校慶舉辦85級校友畢業三十年「校友回娘家」。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲同學們看見這張獨一無二專屬於自己的「生日百元鈔」時都驚喜不已。（圖／記者陳美嘉翻攝）

國立鳳山高中今（28）日校慶舉辦85級校友畢業三十年「校友回娘家」，民國85年畢業的18個班級、共278位校友從世界各地返校齊聚一堂，創下歷年同屆返校參加校慶人數新高紀錄。此外，更送上與回娘家同學6碼生日數字相同的專屬「生日百元鈔」，這費心蒐集、有錢也買不到的禮物，讓不少校友感動不已。鳳山高中校長吳曉暢表示，往年最多有100位校友回來，今年報名278位，是歷年最多人。85級校友回娘家活動總召黃照智表示，為了讓散落各地的同學重新相聚，他從兩年前開始展開一場「尋人計畫」行動，打電話、寄信、透過社群媒體尋找、甚至親自拜訪，只為一個一個找回當年一起度過青春歲月的同窗。當年85級共有758位畢業生，黃照智以兩年的時間尋找、聯繫，最後找回432位同學，今天，278位校友參加校友回娘家，這些同學有人從美國帶著全家人專程飛回台灣，有當年帶班的導師特地從馬來西亞回來，還有一位母親，穿著繡有女兒名字學號的制服，代替已過世的女兒走進校園參加這場同學會。為了讓85級的同學留下深刻記憶，黃照智還精心準備三樣紀念品，全部免費送給返校同學，包括繡上姓名與學號的個人復刻版鳳中制服、書包造型零錢包，以及象徵三十年情誼的重聚紀念徽章，每一件都充滿青春符號與情感記憶。此外，還有每位校友專屬的「生日百元鈔」禮物。黃照智表示，透過許多「貴人相助」，蒐集到參加校友回娘家同學生日數字相同的百元鈔票，這些百元鈔不是特製，也不是印刷，而是真正流通的鈔票，卻恰巧和校友6碼的年月日生日數字完全一樣。同學們看見這張獨一無二專屬於自己的「生日百元鈔」時都驚喜不已，還有同學感動落淚，「這是有錢也買不到的紀念品。」許多校友拿到自己的生日百元鈔時，忍不住反覆確認鈔票上的數字，當場拍照留念，也有人說，「這張鈔票，我要裱起來當傳家寶。」黃照智指出，生日百元鈔是表達對85級同學情誼的祝福，他希望每位同學把這張鈔票留下來，因為它標示的除了生日，還有一起走過的青春歲月。