我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周祖安（如圖）退伍粉絲特別來接他，I人如他坦言有點害羞。（圖／索尼音樂提供）

男團Ozone隊長周祖安正式宣告回歸！經過一段時間的軍旅生涯，周祖安於昨（27）日正式結束兵役。為了迎接偶像回歸，大批死忠粉絲特別前往宜蘭火車站，帶著別出心裁的紅布條熱情接風，布條上寫了：「我們不會再哭了！」更讓粉絲驚喜的是，他的首支個人單曲〈不想再讓你哭〉與MV也選在退伍同日上架。周祖安昨日一離開營區，便直奔火車站與苦候多時的粉絲相見。現場粉絲高舉寫著「WELCOME BACK 我們不會再哭了」的超大紅布條，並對著他熱情吶喊，讓他深受感動。不過，經紀公司為了讓他迅速切換回偶像模式，下達了「一退伍就要宣傳」的任務。性格偏向內向「I人」的周祖安，只好硬著頭皮拿著大秀腰部線條的大型海報走在車站內。面對粉絲熱烈地大喊口號，他既開心又尷尬到臉紅，連聲道謝並承諾未來會更加努力。退伍首日，周祖安的行程可說是無縫接軌，接連拍攝影片、開直播，並與歌迷在線上一起聽新歌。一路忙到家門口的那一刻，他才忍不住笑嘆一退伍就開工「有點太硬了」。所幸經紀公司相當體恤，隨後帶他大啖當兵期間心心念念的麻辣火鍋，讓他吃下第一口便重拾活力，笑稱有了美食就能繼續開工。除了退伍的喜悅，新單曲〈不想再讓你哭〉也獲得了極高的評價。昨晚MV一上線便引發網路熱烈討論，粉絲紛紛留言驚呼他的顏值震撼人心，甚至大讚「畫面隨便截圖都能當桌面」。為了這支MV，周祖安付出了極大心血，不僅頂著寒風入水冷到發抖，更首次在個人作品中融入流行現代舞。他以肢體語言在海中表現內心的壓抑、拉扯與掙扎，將流動與失衡的張力具象化，呈現出極具層次的破碎美感。這段舞蹈其實是由他與大學時期常合作的好友共同編排，回憶起入伍前工作滿檔的時期，身為完美主義者的他，只能在每天收工後熬夜趕赴舞蹈教室排練，過程中不斷修改無數版本才達到最滿意的狀態。如今看到心血結晶獲得粉絲的喜愛與高度讚賞，讓剛退伍的周祖安大呼一切都值得了，也對未來的演藝之路充滿期待。