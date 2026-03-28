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▲Yuki（左起）、草莓、語萱、奶糖、仔仔出席台北海洋科技大學60週年校慶活動。（圖／台北海洋科技大學提供）

奶糖比賽雙腿鮮血狂噴！被吼「繼續打」忍痛硬撐

▲Yuki（左起）、草莓、語萱、奶糖、仔仔各自分享青澀經歷。（圖／台北海洋大學提供）

職籃台啤永豐雲豹啦啦隊「電豹女」成員奶糖、草莓、語萱、仔仔及Yuki今（28）日出席台北海洋科技大學60周年慶賀活動，一身中空、短裙勁裝亮相熱舞，引爆尖叫聲四起，稍早團員聊起青春趣事，團內忙內奶糖透露高中曾是女子籃球隊副隊長，有次比賽中途遭撞飛重傷，膝蓋直接大爆血，一旁的教練卻狂喊「繼續打」，她只好忍著疼痛打完比賽，眾人聽完此段經歷驚呼連連，敬業運動家精神令人佩服。台北海洋科技大學今稍早洋溢活力髮香，奶糖、Yuki、草莓、語萱、仔仔現身為校園創校60年熱舞慶賀，讓5人直呼很想念讀書的時光，青澀經歷全湧上心頭，奶糖回憶高中時打籃球比賽，敵對有兩名球員上前包夾，她在運球過程慘遭撞飛，膝蓋鮮血直流，教練卻嘶吼要求：「繼續打！」奶糖只好忍痛打完，展現滿滿運動家精神，眾人聽完訝異不已。草莓也分享，高中時期和學姐以少女時代的歌曲組團為校招生，非常紅，有男同學愛慕展開追求，「還炒豆干給我吃，很用心，因為他有問小楓（另一團員也是高中同學）知道我喜歡吃豆干」，不過與對方約會過一次，沒有來電，後有偷偷暗戀高三學長，陰錯陽差使得高中3年維持單身，都沒有交過男友。仔仔被團員封為「仔哥」，被笑不可能在學校被霸凌，倒是她透露高中戲曲學校，因為很嚴，曾被老師打到大腿瘀青，「我媽媽超生氣！」 Yuki則是曠課大王，曾一個學期曠課多達200多節，甚至會揪同學一起翹課去逛夜市。而語萱則因為笑聲太大聲被周圍的人批判，甚至被罵「母豬」，讓她印象深刻。