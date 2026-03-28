葉門叛軍胡塞組織今（28）日宣稱向以色列發射一連串飛彈，這是自美國與以色列對伊朗開戰以來，胡塞組織首次朝以色列發動攻擊，顯示伊朗戰爭有升級趨勢，且胡塞組織若對紅海船運進行封鎖，恐將進一步擾亂全球貿易。
根據《半島電視台》報導，胡塞組織發言人薩雷（Yahya Saree）表示，攻擊將持續進行，「直到既定目標達成，並且對所有抵抗陣線的侵略行動停止為止」。薩雷昨日就曾預告，胡塞組織將加入這場震動中東、衝擊全球經濟的戰爭，今日則是進一步向以色列發射飛彈。以色列軍方表示，已成功攔截一枚來自葉門方向的飛彈。
在今日之前，胡塞組織並未直接介入這輪美國以色列對伊朗的戰爭，胡塞組織之前為了聲援巴勒斯坦，曾在紅海水域攻擊國際商船，從2023年11月至2025年1月，胡塞組織以飛彈與無人機襲擊超過100艘商船，造成2艘船沉沒、4名船員死亡。2024年，川普政府為此對胡塞組織發動數週的空襲。
目前胡塞組織尚未表示將會針對紅海水域進行封鎖，卡達多哈研究所教授艾爾馬斯里（Mohamad Elmasry）表示，若胡塞組織決定針對連接紅海和亞丁灣的曼德海峽，以及在紅海水域實施封鎖，將對通往蘇伊士運河的船運要道造成干擾，若曼德海峽與荷姆茲海峽一同形成航運瓶頸，恐對全球貿易衝擊深遠，讓目前已經相當不穩的全球能源市場雪上加霜。
以色列正在同時和伊朗與黎巴嫩真主黨作戰，若再開闢葉門戰線，對以色列來說也是一種壓力。
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在今日之前，胡塞組織並未直接介入這輪美國以色列對伊朗的戰爭，胡塞組織之前為了聲援巴勒斯坦，曾在紅海水域攻擊國際商船，從2023年11月至2025年1月，胡塞組織以飛彈與無人機襲擊超過100艘商船，造成2艘船沉沒、4名船員死亡。2024年，川普政府為此對胡塞組織發動數週的空襲。
目前胡塞組織尚未表示將會針對紅海水域進行封鎖，卡達多哈研究所教授艾爾馬斯里（Mohamad Elmasry）表示，若胡塞組織決定針對連接紅海和亞丁灣的曼德海峽，以及在紅海水域實施封鎖，將對通往蘇伊士運河的船運要道造成干擾，若曼德海峽與荷姆茲海峽一同形成航運瓶頸，恐對全球貿易衝擊深遠，讓目前已經相當不穩的全球能源市場雪上加霜。
以色列正在同時和伊朗與黎巴嫩真主黨作戰，若再開闢葉門戰線，對以色列來說也是一種壓力。
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