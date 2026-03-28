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▲李昌鈺辦案經歷遍及國內外，在法醫鑑識界是權威性的存在。（圖／美聯社）

▲李昌鈺小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製作）

被譽為「華人神探」的李昌鈺博士，美國時間昨（27）日在內華達州家中安詳辭世，享壽87歲。一生投身刑事鑑識的他，參與過無數震驚全球的重大案件，他生前曾感嘆辦案多年，遇過最恐怖的案件，是一起美國小鎮分屍案，屍體上爬滿生蛆都在動的驚悚畫面，更直言：可怕的其實並非屍體本身，而是揮之不去的氣味。李昌鈺任教多年的紐黑文大學與家屬，今日共同證實他的死訊，表示李昌鈺在短暫病痛中展現堅強韌性，最後於家中安詳離世。身為全球鑑識界傳奇的他，過去曾受邀上節目分享工作經歷，聊起最令他印象深刻的案子發生在美國小鎮，當時年輕巡警一開門就昏倒，現場惡臭程度超乎想像。根據李昌鈺描述，分屍案現場慘不忍睹，老太太身體的一部分被放在爐子上，一鍋肉生了蛆，甚至整個鍋子都在動。不過他坦言，看屍體並不可怕，最可怕的是衝進鼻子裡的氣味，即便過了幾週後都還聞得到，甚至晚上睡覺閉上眼，還是會浮現那一幕畫面，也就此成為他鑑定生涯中，衝擊最劇烈的一次經驗。李昌鈺的辦案履歷相當豐富，國內外多起重大刑案皆有他的身影。光是在台灣參與過319槍擊案、白曉燕命案、劉邦友血案及蘇建和案的鑑定，國際上也處理過美國甘迺迪總統遇刺案等指標性案件。憑藉專業判斷與科學證據，在法醫鑑識界確立了不可撼動的權威地位，對全球刑事司法制度影響深遠。李昌鈺始終秉持「讓物證說話」與「現場即老師」的辦案原則。他曾表示，自己一生專注於將「不可能變為可能」，並時常引用福爾摩斯的名言，強調只要排除所有不可能的因素，剩下的殘酷現實，無論多麼不可思議，就是唯一的真相。李昌鈺小檔案享壽： 87歲 (1938/11/22 - 2026/03/27)地位： 國際刑偵鑑識權威、美國紐黑文大學終身教授出身： 江蘇如皋出生，隨母遷台。父親於1949年「太平輪事件」中遇難。婚姻狀況：元配宋妙娟 (2017年病逝，攜手55年)。2018年以80歲高齡迎娶企業家蔣霞萍，引發社會熱議。學歷：中央警官學校法學士 (史上最年輕警長)、紐約大學 (NYU) 生物化學博士。成就： 創立紐黑文大學法醫科學系、曾任康州警政廳廳長。經典案件：319槍擊案： 關鍵彈頭鑑識，衝擊台灣政局。辛普森案： 靠「血跡實驗」挑戰程序正義，助其獲判無罪。碎木機謀殺案： 無屍體定罪先例，奠定鑑識權威。911事件： 協助鑑定恐攻罹難者遺體。