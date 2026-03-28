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▲周日下午至下周一水氣近一步減少，轉吹偏南風，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴。。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲下周二、下周五鋒面影響！清明連假雨濛濛，提早掃墓把握周日以及下週一。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲下周二鋒面影響，北部地區高溫略降至26度至28度，周三起東北季風影響下，水氣進一步變多，降溫會更明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

清明連假天氣出爐了！中央氣象署預報指出，下周二至清明連假期間，共有兩波鋒面接近、通過台灣，，且可能伴隨強風以及雷擊。明日及下周一則是轉雨前的最後好天氣，提早掃墓可得把握！中央氣象署預報指出，明（28）日東北季風減弱，不過上半天水氣仍多，東半部地區及局部地區有短暫陣雨，並有較大雨勢發生機會，北部則有零星短暫陣雨。周日下午至下周一水氣近一步減少，轉吹偏南風，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴。溫度方面，由於週日以及下週一吹偏南風，北部、東北部可達攝氏26度至29度，中南部30度至33度不過下周二又有另一波鋒面靠近，環境不穩定，水氣偏多，各地降雨機率高，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；下週三鋒面通過、東北季風增強，中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨，上午中部以北有較大雨勢發生。下周四東北季風減弱，環境水氣多，中部以北及東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲。清明連假開始又有新一道鋒面靠近，下周五、下周六中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。未來溫度趨勢，下周二鋒面影響，北部地區高溫略降至26度至28度，周三起東北季風影響下，水氣進一步變多，降溫會更明顯。