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▲高市府教育局在美濃國中舉行「高雄市115年度世界母語日」活動。（圖／高市府教育局提供）

▲高市府教育局在美濃國中舉行「高雄市115年度世界母語日」活動。（圖／高市府教育局提供）

響應世界母語日，高市府教育局今（28）日首度移師大旗美地區，在美濃國中舉行「高雄市115年度世界母語日」，以「母語花開：閩客原新─聽見家鄉的聲音，看見文化的色彩」為主題，結合跨校與跨族群歌舞等展演與闖關體驗，呈現語言與文化。活動由美濃區美濃國小承辦，校長鍾易達說，今年母語日活動整合美濃、杉林、旗山、內門等大旗美區學校與社區資源，以動態展演與靜態闖關雙軌呈現閩、客、原、新語言文化之美。今天現場動態展演部分，從美濃國中《六堆戰舞＋野球路》展現客家堅毅，到杉林國小《鼓動震天》敲出山城活力；龍肚國中《舞動新世界》舞出新世代客庄文化；旗山國小附幼《心花開》以純真閩南語歌舞傳遞幸福；巴楠花國中小《勇士出征》展現原鄉驕傲。另福安國小客家八音再度悠揚；美濃國小《幸福个味緒》以童玩與白玉蘿蔔編舞；圓富國中《旗風武槍》舞出民俗剛健；內門國小宋江陣則展現守護家園的精神。各校以母語與文化交織，呈現多元而深刻的教育意涵。靜態闖關同樣精彩，包括美濃國小「創意藍衫+紅粄」、福安國小「這係麼介色」、吉東國小「卡牌翻翻樂」、廣興國小「靚靚个藍染」、獅湖國小「款貨過好年」、小鄉社造志業聯盟「母語交換所」、客家事務委員會「客語真好玩」、原住民族教育資源中心「原來如此」；以及美濃愛鄉協進會「木構福廠模型DIY」、美濃水雉棲地保育站「水雉拼圖與客語說故事」等活動，讓孩子在遊戲、工藝、故事中自然學習母語，並將文化記憶帶回家。高市府教育局主秘歐素雯說，母語不只是溝通工具，更是文化傳承與城市認同的根，涵蓋台語、客語及原住民族語等多元語言，展現臺灣社會的豐富樣貌。高雄市重視本土語言與多元文化的扎根，透過學校教學與年度母語日活動，讓孩子「聽得懂、大膽講、願意用」，也結合家庭與社區的力量，讓母語回到生活場域、回到日常對話。未來教育局團隊將持續與各界攜手推動母語教育，讓不同族群之間有更多交流與理解，並期盼持續深化母語學習，期盼市民朋友一起守護母語、珍惜語言多樣性，讓母語成為連結世代、凝聚情感的橋梁。