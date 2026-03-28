我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網紅作家冒牌生分享友人豪門姐對廖思惟未婚生子的看法。（圖／冒牌生IG@inmywordz）

名媛孫芸芸的26歲女兒廖思惟（Trinity）日前傳出在澳洲未婚生子，還爆出孩子生父並非外界傳聞的富二代，而是澳洲當地的房地產銷售，並強調雙方已和平分手。而對此，網紅作家「冒牌生」也分享了與一位豪門姐友人對於該事件的對話，對方直言「不是不結婚，是不一定能結婚」，指出豪門婚姻看的不是愛情，而是條件、選擇權，瞬間點破現實面。網紅作家「冒牌生」近日分享了與友人豪門姐對於廖思惟未婚生子的看法，他透露看新聞時，剛好有位豪門姐作客，對方沒有情緒也沒有站隊，只是冷靜的吐出一句「不是不結婚，是不一定能結婚」。冒牌生表示豪門姐看的不是愛情，而是條件、選擇權，點破了豪門婚姻的現實。冒牌生進一步透露，豪門姐表示就算女生家境好，男方也不一定會點頭，「甚至有可能男方家庭更強，強到根本不需要這段關係」。這段話讓冒牌生有點看不過去，認為如果沒有要負責，「那一開始就不應該發生」。對方則平靜回：「玩可以，結婚不一定」，認為當初在發生關係時，女方也心知肚明，「後果當然也要自己承擔」。豪門姐也表示孫芸芸母女個性很像，只是人生不會複製，並直言跟冒牌生說：「他們家，再怎麼樣都養得起這個孩子，你先擔心你自己的生活吧」。而近日，一位自稱是廖思惟孩子生父的網友在小紅書上發文，該名男子在貼文中強調自己並非外界所指的不負責任，並透過合照與孕期照片佐證與廖思惟的關係。不過他雖替自己臉部打上馬賽克，但卻未妥善保護廖思惟的隱私，導致相關影像曝光後引發網友不滿，批評其處理方式不當，甚至質疑他發文動機。隨著討論持續延燒，有網友進一步爆料，指稱該男子並非外界想像中的富裕背景，而是在澳洲黃金海岸從事會員房銷售工作，名為Jerry，過去亦曾在部分陸劇中客串演出。此說法曝光後，引發更多關注，也讓原本的「富二代」猜測出現落差，進一步推高話題熱度。