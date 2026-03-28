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▲周杰倫寫給吳宗憲的演唱會祝福卡片，語氣相當輕鬆自在。（圖／記者李欣恬攝影）

▲吳宗憲今晚在TICC開上，大馬歌手黃明志也送上花圈祝賀。（圖／記者李欣恬攝影）

綜藝天王「憲哥」吳宗憲今（28）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦《臭男人巡迴演唱會》台北站，大批粉絲正陸續進場，演藝圈各界好友的花籃更是一路排到會場外。而在眾多花籃中，最令人驚豔的莫過於由天王周杰倫（Jay）送上的祝福，卡片上寫了「憲哥，好奇你會唱我哪首歌，哈哈」成為全場焦點，也引發外界對於兩人關係世紀大和解、破冰有許多遐想。曾因當年「賣掉阿爾發」事件而傳出心結的吳宗憲與周杰倫，兩人關係一直是演藝圈關注的焦點。在今晚憲哥的演唱會上，周杰倫大手筆送上由紫色、藍色、紅色鮮花組成的華麗氣球花籃，更在卡片上寫道：「憲哥，演唱會成功，好奇你會唱我哪一首歌 哈哈」。卡片末端更署名「JAY」，語氣顯得十分輕鬆與親暱。路過正準備進場的觀眾，也會心一笑猜測，憲哥今晚究竟會挑選哪一首周董的經典歌曲來回應祝福。據了解，過去周杰倫寫給吳宗憲的歌，包括吳宗憲與溫嵐合唱的經典對唱情歌〈屋頂〉、和咻比嘟嘩演唱的〈世界末日〉，以及台語歌曲〈三暝三日〉。除了周杰倫的驚喜祝福，演唱會現場更是星光熠熠。大馬創作才子黃明志也送上花籃，並以幽默雙關語寫道：「To 亞洲最持久的天王 憲哥：憲出精華! 全場高潮!」。此外，名嘴呂文婉、狄志為等人也紛紛送上祝福，呂文婉更誇讚「聲動全場，萬人共鳴，就是要炸裂」，期許演唱會大獲成功。