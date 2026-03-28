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▲「讓彰化贏回來」的圖卡，蔡壁如覺得「有點醜」。（圖／翻攝網路，2026.03.28）

民眾黨「創黨之母」蔡壁如24日才說為了不捲入藍營彰化縣長紛爭「這兩星期都不要去彰化」，今天突然在彰化市開座談會，透露在柯文哲遭重判後，「若能為民眾黨征戰，取得一席縣市，自己義無反顧」，她強調戰士沒有選擇戰場的權利，對於是否參選彰化縣長，要看大局勢、黨接下來的決策，目前「就讓子彈飛一會吧！」下屆彰化縣長選舉，國民黨至今未進入提名程序，立委謝衣鳯、議長謝典霖的姊弟之爭更是令人眼花撩亂。上週地方社群出現一張「蔡壁如讓彰化贏回來」的圖卡，直指蔡壁如要整合藍白參選縣長，蔡壁如24日上黃光芹的《中午來開匯》網路節目時，感嘆自己受謝典霖之託傳話給柯文哲，卻公親變事主，「選舉就是要花錢，我沒辦法的，這兩星期都不要去彰化」！然而言猶在耳，蔡壁如今（28）日主動在彰化召開座談會，邀請精神科醫師蘇偉碩、前新北市經發局長施威全，從京華城案探討都市計畫法制的爭議與司法誤解。蔡壁如會前受訪時被問及是否參選彰化縣長，態度已明顯轉變。她透露自己婆家在彰化縣芬園鄉，民眾黨是小黨，沒人沒錢沒組織，但在彰化縣選舉需要人與錢的聚集，之前謝典霖跟她講很久，「我以為我說服他了」（指無意願參選）。接著她話鋒一轉說「柯主席最近有一些想法啦！因為黨現在這個樣子、柯主席又被重判，我當然心裡頭會覺得，如果能為民眾黨征戰，取得一席行政的縣市，是我義無反顧要去的」。她也坦言，目前各方面還沒聚集到位，所以「還在思考當中」。媒體追問她是否有意願參選？蔡壁如說「不能講我們有沒有意願」，並舉2024年柯文哲叫她到台中選區域立委為例，強調戰士沒有選擇戰場的權利，雖然她對彰化很陌生，但未來「要看大局勢、或黨接下來怎麼決策」。座談會設了縣黨部主委溫宗諭的名牌，但溫宗諭並未出現，縣黨部也否認受到邀請，對於縣黨部否認蔡壁如將參選彰化縣長，蔡壁如說「主委他沒有問我啦！我也沒有跟他講」。她表示柯文哲被判重罪之後，各界討論民眾黨可能泡沫化、或從此式微，促使她積極思考，未來要如何為黨爭取榮譽，這些過程「主委他確實不知道」。她認為柯文哲是民眾黨的精神領袖，若要讓黨能穩住、2028不會被泡沫化，「我個人倒是滿推崇他，選下一任的黨主席」。對於網路流傳的圖卡，蔡壁如開玩笑說「做得有一點點醜，可以跟我要美一點的形象照」。她表示自己長期被網路霸凌，一開始還以為圖卡是網友霸凌，後來才發現也許是支持者做的，但仍認為「那是國民黨遲遲推不出人來，地方人士集體焦慮的結果」。對於謝家的姊弟之爭，蔡壁如說「他們終究是一家人，最終還是會回到一家人的思維」；謝衣鳯已經高掛參選看板「打打廣告也沒有什麼不好」。至於小黨在彰化縣有沒有機會，她說「我覺得讓子彈飛一下吧！」