我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼李昌鈺（上圖）當年指出，如果孫安佐（下圖）最終被定罪，他願意以專業人士及長輩的身分，親自寫信給負責該案的法官懇求從輕量刑。（圖／美聯社、翻攝自網路）

▲李昌鈺小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製作）

國際鑑識傳奇李昌鈺博士在美國時間昨（27）日於內華達州家中安詳辭世，享壽87歲，他為人敦厚、親切，星二代網紅孫安佐當年在美國捲入校園攻擊疑雲，吃上官司，李昌鈺就曾經公開表示願意寫信，幫孫安佐跟法官求情，而之所以願意「跨海救命」，李昌鈺表示，重要的是當事人能從錯誤中學習，期盼年輕人能重新站穩腳步。狄鶯、孫鵬獨子孫安佐2018年在美國捲入校園恐嚇與非法持槍案，官司審理期間，李昌鈺返台接受節目訪問，針對案件提出專業看法，他指出在孫安佐當時情況下，定罪機率偏高，但仍需視律師後續策略而定，包含是否進行認罪協商等，他也分析案情可能涉及校園人際問題，並強調法律攻防的重要性，展現其一貫理性與務實的判斷。後來，李昌鈺得知孫安佐的母親狄鶯曾經在節目中提到，兒子從小就將李昌鈺視為偶像，夢想成為一名反恐警察，李昌鈺便展現長者風範，指出如果孫安佐最終被定罪，他願意以專業人士及長輩的身分，親自寫信給負責該案的法官懇求從輕量刑，他同時也表示，法官是否採納他的求情信並不確定，但自己願意盡這份心力。李昌鈺當時說：「打官司沒有一個贏的，都是輸的..希望這孩子能在摔了一跤後學到教訓，回台灣後好好唸書，只要你肯努力成為某個領域的專家，即便現在有紀錄，未來美國照樣會請你去的。」隔空勉勵被美國判定終身不得入境的孫安佐，傳為佳話。李昌鈺小檔案享壽： 87歲 (1938/11/22 - 2026/03/27)地位： 國際刑偵鑑識權威、美國紐黑文大學終身教授出身： 江蘇如皋出生，隨母遷台。父親於1949年「太平輪事件」中遇難。婚姻狀況：元配宋妙娟 (2017年病逝，攜手55年)。2018年以80歲高齡迎娶企業家蔣霞萍，引發社會熱議。學歷：中央警官學校法學士 (史上最年輕警長)、紐約大學 (NYU) 生物化學博士。成就： 創立紐黑文大學法醫科學系、曾任康州警政廳廳長。經典案件：319槍擊案： 關鍵彈頭鑑識，衝擊台灣政局。辛普森案： 靠「血跡實驗」挑戰程序正義，助其獲判無罪。碎木機謀殺案： 無屍體定罪先例，奠定鑑識權威。911事件： 協助鑑定恐攻罹難者遺體。