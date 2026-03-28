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▲「蜜柑站長與變種吉娃娃聯名快閃店」3月28日至4月9日在漢神巨蛋限定登場。（圖／記者陳美嘉攝，2026.03.28）

▲「蜜柑站長與變種吉娃娃聯名快閃店」3月28日至4月9日在漢神巨蛋限定登場。（圖／記者陳美嘉攝，2026.03.28）

認真賣萌不賣票、陪伴旅客日常的蜜柑站長邁入6歲。今年以「柑～當我們同在一起 吉快樂無比」為主題，高雄捷運蜜柑站長攜手超人氣IP「變種吉娃娃」推出一系列慶生活動。今（28）日於漢神巨蛋舉辦「蜜柑站長x變種吉娃娃記者會暨簽繪活動」，此外，「蜜柑站長與變種吉娃娃聯名快閃店」即日起至4月9日於漢神巨蛋限定登場。慶生活動最大亮點，莫過於蜜柑站長與變種吉娃娃首度聯名推出的輕軌彩繪列車，於今（28）日正式啟航，特別邀請百位幸運柑仔蜜搶先搭乘首發列車，車廂內外皆可見兩大人氣角色的可愛身影，從車窗、車門到車廂細節皆充滿巧思設計，讓粉絲彷彿置身療癒系移動樂園。除了輕軌彩繪列車外，捷運R13凹子底站同步推出主題式車站佈置，展期至10月31日。站內融入蜜柑站長與變種吉娃娃的聯名視覺，充滿童趣氛圍，讓通勤旅客與粉絲在日常中也能與兩位萌主角不期而遇，留下專屬的城市回憶。「蜜柑站長與變種吉娃娃聯名快閃店」3月28日至4月9日在漢神巨蛋限定登場，推出多款限定周邊商品，包含拍照機、扭蛋機等豐富內容，吸引粉絲排隊朝聖。活動期間單筆消費滿300元即可獲得集章卡乙張，滿1,000元再贈送蜜柑站長限量紀念一卡通。4月4日則是蜜柑站長6歲生日慶，邀請柑仔蜜們來到漢神巨蛋共同為蜜柑站長獻上生日祝福。高雄捷運公司表示，蜜柑站長6歲生日不僅是品牌的重要里程碑，更希望透過跨界聯名與多元活動，讓更多民眾在城市中感受到療癒與歡樂。無論是在街頭巧遇彩繪列車，或是在凹子底站捕捉可愛身影，都誠摯邀請市民朋友一起加入這場生日派對，與蜜柑站長及變種吉娃娃共創最難忘的春日回憶。更多活動詳情可至高雄捷運公司官網、高雄捷運x高雄輕軌臉書粉絲團及蜜柑站長IG查詢。