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▲周杰倫在新專輯《太陽之子》中，為小女兒寫了一首名為〈女兒殿下〉的歌曲。（圖／杰威爾提供）

周杰倫日前發行最新專輯《太陽之子》，其中一首〈女兒殿下〉更是還原了自己「瘋瘋癲癲」的育兒日常，讓大家都驚訝周杰倫的私下不同面貌。其實，昆凌早在日前接受訪問時，就透露小女兒在家做自己、橫行霸道的個性，讓夫妻倆完全沒輒，直接變成最高掌權者。昆凌日前受訪時，聊到最佩服的家人隱藏技能，她毫不猶豫選擇小女兒，認為她做自己與橫行霸道的個性非常有勇氣。昆凌也提到自己的育兒日常，表示自己對於跟孩子有關的事情，戰鬥力都挺強，但無奈表示因為3個孩子個性都不一樣，沒有標準答案，「最近常常聽到他們叫媽媽問各種問題，但都沒有標準答案，我也希望有」，透露了當媽的心境。而昆凌透露小女兒的做自己個性，也恰巧跟周杰倫親自作詞作曲的〈女兒殿下〉非常符合。在歌詞中，周杰倫無奈表示帶小孩上學發現大家都在看他，原來是他把奶瓶放在車頂上，甚至還被迫穿著精靈裝接放學、車內無限循環《冰雪奇緣》等。讓周杰倫無奈喊「我瘋了嗎？去找媽媽！」、「就當我上輩子欠你太多」，用歌詞宣洩無奈情緒。雖然〈女兒殿下〉整首歌聽起來很幽默又有吐槽感，但其實根本是周杰倫在炫娃，歌詞中寫了：「你下指令我只能夠順著毛摸」、「瘋瘋癲癲風度翩翩，在你面前只能笑臉」，明顯看出他對女兒的無限縱容。除了這首歌外，周杰倫也曾為大女兒及兒子寫歌，像是寫給大女兒的〈前世情人〉有如浪漫童話，歌詞裡充滿了「造城堡」、「晝夜騎士」等詞彙，有一種無微不至的溫柔守護，基調夢幻且唯美；寫給二兒子的〈粉色海洋〉，則是描寫陽光、海灘的親子旅行，音樂裡有一家人出遊的溫馨幸福感，也看出二寶家庭的從容與快樂。而這次到小女兒，則是畫風完全不同，道出滿滿的無奈與縱容。