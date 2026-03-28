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因在2008年全球金融風暴前發出準確預警而被稱為「末日博士」，曾任白宮經濟學家的羅比尼（Nouriel Roubini）表示，美國總統川普（Donald Trump）比起退讓，更有可能選擇升級對伊朗的戰爭。根據《彭博》報導，羅比尼27日在義大利一場經濟與企業領袖的會議上受訪時表示，「我認為局勢升級的機率超過50％，而局勢升級後失敗的可能性，低於升級後成功的可能性，但這仍然是一個伴隨重大風險的豪賭」。羅比尼認為，美國與以色列若選擇升級衝突，可能性較大的結果將是導致伊朗政權崩潰，從長遠來看這是較好的情境，即使短期內將會面臨油價上升的壓力。羅比尼強調，即使戰爭明天結束，油價也不會回到戰前水準，而且若局勢升級，伊朗也有可能進一步攻擊石油設施，讓1970年代那樣的能源危機重演。但羅比尼也補充，若油價並未失控，漲幅落在10～15％之間，「還不至於算得上是災難」。羅比尼表示，美國聯準會（Fed）將面臨兩難局面，決策官員可能被迫升息，以避免通膨預期失控。羅比尼進一步指出，聯準會新任主席沃許（Kevin Warsh）上任在即，他不可能希望在任期一開始就毀掉自己的聲譽，所以別無選擇必須果斷升息。