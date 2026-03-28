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策略長廖曉喬的美學魔法：讓旅客暫時抽離日常壓力

▲微風能把龐大人流轉化為實際業績，關鍵在於改變了民眾對於台北車站從「路過的車站」變成「專程前往的商場」。（圖／記者林調遜攝影）

▲最具代表性的北車大廳「黑白棋盤格」，就是在民國100年時，由微風策略長廖曉喬親自操刀的設計。（圖／記者林調遜攝影）

▲車站大廳一抬頭就能看到的「嘟嘟鐘」，整點播放台灣童謠〈丟丟銅仔〉。（圖／記者林調遜攝影）

精準佈局「三層戰略」：微風造星術鎖定首店與話題

▲除了視覺美感，微風更以強大的「造星能力」扶植進駐品牌。（圖／記者林調遜攝影）

展現國門的深度！扶植公益品牌「愛不囉嗦」進駐

▲微風台北車站店長張和生。（圖／記者林調遜攝影）

微風面對強敵積極應戰！規劃深入AI技術提升顧客服務

北車站商場招標引發9強競逐，很難想像20年前曾被諷為「零售墳場」，後來台鐵與微風集團共同合作，加入獨特的微風美學改造台北車站。其中最吸睛的黑白棋盤格地板，就是由微風策略長廖曉喬以《愛麗絲夢遊仙境》為靈感，將大廳打造為經典棋盤格空間。它不僅具備強烈的視覺美感，更要讓繁忙的轉運點成為「魔法成真」的驚喜空間，如今也已成為北車最具地標性的亮點之一。當時全世界開始重視軌道經濟的發展，許多車站進行改造，不過台北車站卻因長年缺乏妥善維護，充滿老舊管線造成的衛生死角與管理盲區，甚至一度淪為治安隱憂，更被譽為「零售墳場」。不過後來微風獲得經營權後，堅持「品牌化」經營，董事長廖鎮漢更曾直言，「微風不是來做二房東的，我們去，就是要用微風的招牌，把台灣的國家門面做起來」。而微風能把龐大人流轉化為實際業績，關鍵在於改變了民眾對於台北車站從「路過的車站」變成「專程前往的商場」，將微風百貨獨有的美學理念導入台北車站。其中最具代表性的北車大廳「黑白棋盤格」，就是在民國100年，微風全力配合台鐵局（現在的國營台鐵公司）將「中島售票亭」西移，徹底釋放出大廳空間後，由微風策略長廖曉喬親自操刀的設計。廖曉喬本身就很喜歡愛麗絲夢遊仙境，所以特別呼應童話故事採用黑白方格，她認為所有的魔法，在這裡頭都會成真，也希望北車不只是一個轉運點，更可以是一個充滿驚喜、甚至帶點「魔法」的空間，讓每一位踏入大廳的旅客，都應該像愛麗絲掉進兔子洞一樣，能在此暫時抽離日常的匆忙與壓力。還有車站大廳一抬頭就能看到的「嘟嘟鐘」，整點播放台灣童謠〈丟丟銅仔〉，也讓旅客在匆忙間感受到台灣特有的溫度。微風台北車站張和生受訪也提到除了視覺美感，微風更以強大的「造星能力」扶植進駐品牌。針對不同客群，微風建構了清晰的樓層戰略：B1「高速轉換層」： 滿足通勤族對快速美食與即時零售的需求。1F「國門展示層」： 集結台灣原創品牌與國際伴手禮，方便旅客一站式購足。2F「體驗停留層」： 主打質感聚餐，引進如「貳樓」、「點點心」等熱門話題品牌。張和生表示，微風不只提供櫃位，更運用集團行銷資源為品牌創造話題熱度，讓進駐商務在黃金地段穩定成長，成為全國最具指標性的一線品牌。站在流量巔峰，微風想的不僅是錢潮，更是如何展現台灣的高度。在寸土寸金的北車商圈，微風將精華的黃金位置留給唐氏症基金會「愛不囉嗦」公益品牌。「我們不只給魚吃，更給釣竿。」張和生強調，微風深植公益 DNA，從進駐初期給予遊民工作機會，到連續7年支持「百甲良田」計畫認養土地，希望在最繁忙的樞紐中心凝聚向上向善的力量，讓世界看見台灣暖心的人文深度。隨著合約到期，台北車站經營權投標吸引眾多強敵競爭，包括統一、新東陽、新光三越、微風、潤泰、澎坊免稅商店、京站、誠品及JR東日本。微風表示若成功得標，將啟動優化計畫，將AI技術深度導入顧客服務、安全防護與環保節能。張和生說，智慧化是為了讓服務更貼近人心。隨著台鐵推動「鐵道文化美學」，微風將持續結合產、官、學界力量，讓台北車站不只是交通樞紐，更是展現台灣服務品質與國家形象的重要窗口，持續擦亮台灣的招牌。