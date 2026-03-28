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國道1號南向45公里處桃園桃園段，今（28）日中午12時52分發生火燒車事故，一輛遊覽車突然起火燃燒，所幸司機及乘客全數逃生，無人傷亡。根據公路局資料，肇事車輛2019年3月出廠，下次定檢日為今年9月，另有汽燃費、違規未結各1件。國道警方表示，今日中午12時50分接獲通報，國道1號五楊高架南向45公里桃園路段有大客車起火燃燒。起火車輛為47歲林姓男子駕駛的遊覽車，當時載著24名本國籍乘客從基隆開往高雄，過程中發現車輛引擎不明原因冒煙，趕緊停靠路肩、疏散乘客下車，車輛隨後起火燃燒，火勢已撲滅，起火原因待查。警方指出，事故造成林姓駕駛眼睛遭濃煙燻傷、2名乘客下車時跌倒造成手部及臉部擦挫傷，經救護人員檢傷皆無大礙。此外，桃園市消防局表示，火勢在下午1時20分撲滅，25人中的61歲鄭姓女子頭部疼痛、意識清楚，由龜山分隊救護車送往桃園醫院。詳細起火原因仍待進一步調查。根據交通部公路局資料顯示，肇事車輛為2019年3月出廠，下次定檢日今年9月11日，另有汽燃費未結1件，違規未結1件。