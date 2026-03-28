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彰化縣員林火車站今（28）日下午6時28分，傳出有旅客不明原因從月台跳下，車站人員緊急通報3267次區間車停車，但列車仍因煞車不及撞上。對此，台鐵表示，旅客已送醫，鐵路警察在晚間7點6分蒐證完畢後路線恢復正常；事故共影響3列次、累計延誤6分鐘。台鐵公司說明，今晚6時28分在員林站內2股道，有旅客侵入路線，導致遭3267次區間車撞上，已立即通知鐵路警察及119至現場處理。台鐵表示，原先搭乘3267次旅客換乘2023次，員林站下行列車以1股行車，上行列車以4股行車，3267次員林至嘉義間停駛，由嘉義另備編組特開。此外，台鐵指出，侵入路線的旅客已於晚間6時50分送醫，鐵路警察在晚間7時6分蒐證完畢，即時起路線恢復正常；根據統計，這起事件共影響3列次、累計延誤6分鐘。鐵路警察表示，晚間接獲通報，在員林車站第一月台發生死傷事故，員警到場發現女性傷者尚有生命跡象，立即送往醫院急救；事故發生原因尚待釐清，初步判斷無外力介入。彰化縣消防局獲報後，出動消防車2台、救護車1台及6名消防人員前往搶救。救護人員到場時火車已停駛，發現女子卡在第一月台列車下方，意識模糊，經使用長背板於6時46分將其脫困至月台，初步評估頭部撕裂傷、右前臂開放性骨折，立即送往員基醫院救治。