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▲吳宗憲（如圖）今晚在TICC開唱，除了唱歌，還有大量的談話，談論他的演藝人生以及和藝人好友們的故事。（圖／記者邱曾其攝影）

綜藝天王吳宗憲今（28）日晚間在TICC開唱，除了唱歌，也以脫口秀的方式談他的演藝之路。席間他提到過去唱片公司資源有限，作為SOS的師兄，他也帶師妹一起上節目。過去外界說有人對大、小S開罵，他表示作為長輩和前輩，對兩個妹妹是愛之深、責之切。吳宗憲在演唱會現場難得回顧起演藝圈的提攜往事，他提到當年曾以「大師兄」的身分，親自帶著還是新人的SOS（大S徐熙媛、小S徐熙娣）四處奔波跑通告，見證姊妹倆從青澀少女一路蛻變為演藝圈天后的歷程，語氣中可聽出深厚的老交情。吳宗憲回憶，早期演藝圈講求長幼有序，身為前輩的他對這對姊妹花照顧有加。當時他帶著SOS上綜藝節目，也看過她們很年輕的模樣，跨越數十年的師兄妹情緣，也讓他在談起兩人時，總有一份特殊的情感連結。針對前陣子外界盛傳他過去開罵大、小S的事，吳宗憲今天表示，自己不僅是演藝圈的前輩，更將兩人視為自家晚輩看待。他直言純粹是因為愛之深責之切。