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▲葉門叛軍攻打以色列，三立新聞網竟用免費圖庫的納粹德軍照片。（圖／翻攝自三立新聞網臉書）

美國與以色列聯手攻擊伊朗滿一個月，葉門叛軍胡塞組織（Houthi，又譯為青年運動）今（28）日宣稱向以色列發射一連串飛彈，這是自美國與以色列對伊朗開戰以來，胡塞組織首次朝以色列發動攻擊。不過，葉門叛軍攻打以色列，台灣卻有網路新聞媒體用二戰時納粹德軍照片，恐將引起曾遭納粹迫害的猶太社群不滿。三立新聞網報導「葉門叛軍首度參戰！加入戰局挺伊朗 首度朝以色列發射飛彈」，內文為葉門胡塞組織宣稱朝以色列發射飛彈，但是新聞圖片卻是二戰德軍攻擊照片。據了解，刊登的是來自免費圖庫的照片，照片中人物頭戴德軍鋼盔，手持德製毛瑟 Kar98k 栓式步槍，這是二戰期間德軍步兵制式武器，共生產1400萬把，數以萬計遭受德軍侵略的國家百姓、盟軍與猶太人命喪槍下。二戰期間德軍配合希特勒大舉屠殺猶太人，估計歐洲有600萬猶太人遇害。葉門叛軍攻打以色列用二戰納粹德軍當新聞圖，恐怕又會換醒猶太人社群的二戰傷痛。2011年當時國防部舉辦的夏令營中，有3名參加學生穿著納粹德軍軍服，並遭國防部所屬軍聞社刊登出照片，時任國防部副部長楊念祖還前往以色列代表處，向以色列駐台代表及社會各界道歉。時任軍聞社社長田文輝上校也自請處分遭到調職。時任以色列駐台代表何璽夢（Simona Halperin）對國防部參謀不識納粹軍裝、甚至要求服役軍人與這些學生合影，感到不滿。國防部道歉聲明表示，將積極教育官兵加強正確認知，避免再次發生類似的案例。2016年10月泰皇蒲美蓬逝世，泰國正值國喪及舉國悲慟之際，三立卻報導泰國王儲瓦集拉隆功負面新聞不斷，曾被爆料生活奢華糜爛，還疑似感染愛滋病毒，泰國王室形象曾因為他全裸照被外流而重創，讓他難得民心。泰國駐台經貿辦事處10月19日不滿發布公開聲明，指責《三立新聞》以錯誤扭曲和不顧及泰國人民感受的資訊，報導有關泰皇駕崩、皇室、繼任程序以及皇家成員之新聞，此舉將影響泰國和台灣之友好關係。針對引發外交危機，三立新聞台表達歉意，並表示已將扭曲及不顧泰國人感受的相關新聞從新聞網站移除，承諾日後報導會更加謹慎周全。