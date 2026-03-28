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▲周杰倫寫給吳宗憲的演唱會祝福卡片，語氣相當輕鬆自在。（圖／記者李欣恬攝影）

綜藝天王吳宗憲與「周董」周杰倫之間不合的傳聞多年來始終是演藝圈焦點。在今（28）日晚間的演唱會上，憲哥放下犀利風格，對周杰倫示愛，正面回應了不和傳言，讓全場見證這段橫跨二十載的深厚情誼，他表示：「杰倫，我超愛你，能跟你工作是我的榮幸。」今晚吳宗憲也和咻比嘟嘩的成員一起唱周杰倫寫的歌曲〈世界末日〉，四人的和聲依舊優美，默契十足。2001年因當年「賣掉阿爾發」事件而傳出心結的吳宗憲與周杰倫，兩人關係一直是演藝圈關注的焦點。今晚主動提到周杰倫，吳宗憲以經典電影《法中情》裡劉德華與葉德嫻之間動人的母子情作為比喻。同時他也對杰倫的品行讚不絕口：「杰倫真的超孝順。」憲哥隨後對著全場觀眾向周董告白：「杰倫，我超愛你！」他表示當年能與周杰倫共同打拚是人生的幸運事，「能跟你工作是我的榮幸。」今日演唱會現場，在和咻比嘟嘩合唱之後，吳宗憲也再唱了周杰倫寫的經典歌曲〈青花瓷〉。吳宗憲特別提到，周杰倫在2009年時曾特地為他作曲，並邀來方文山作詞，聯手打造了〈一路上小心〉。這首歌對憲哥意義非凡，並非周杰倫的個人曲目，而是特別收錄在吳宗憲當年告別歌壇的作品中。〈一路上小心〉帶有周杰倫經典的憂鬱曲風，歌詞描寫了悲傷的分手場景。在憲哥宣布淡出歌壇的關鍵時刻，周董與方文山歌曲大禮，無疑是男人間最真摯的叮嚀。今日出席現場的藝人，包括ENERGY的TORO、吳宗憲的女兒吳姍儒、歌手海產等。