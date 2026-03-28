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權王台積電週五（27日）現貨股價走低，終場下跌20元或1.09%，收在1820元。不過盤後鉅額交易出現2020元的配對成交價，顯示出部分買盤看多後市表現。不過，台積電期貨夜盤則失守1800元整數關卡，報1790元、跌幅1.92％，呈現多空分歧。根據證交所統計，台積電27日盤後鉅額交易共計6筆配對，成交張數約1714張，成交總額達30.97億元。其中驚見8張以每股2020元成交，是歷史第六高價，也是自3月10日以來，首度再次見到「2000元以上」的成交紀錄。台積電於3月鉅額交易初數度衝上2,000元，尤其3月2日出現2,190元之後，未再見到鉅額交易創高紀錄。如果以27日台積電鉅額交易最高價2020元與現貨收盤價1820元計算，兩者存在200元的價差。以此價差比例進行權重換算，加權指數仍有約1588點的潛在漲升空間，指數短線可望向34700點關卡挑戰。這股多頭氣勢也延續到台積電ADR的表現，由於以色列襲擊伊朗能源設施消息傳出後，恐慌指數 VIX 急遽飆高，拖累美股四大指數全數走低，不過台積電ADR卻力抗空頭，終場上漲0.19%。不過，回過頭看台指期夜盤表現，終場下跌882點、收在32244 點，其中台積電期夜盤在27日晚間約9點時，失守1800元大關，來到1790元。不過，台積電夜盤遠期期貨則回升至1845元，代表著短線利空過後，市場仍看好台積電股價回升。