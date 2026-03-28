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▲「榮耀80•儀起向前」高級中等學校儀隊競賽北區初賽，陸軍特指部戰技隊表演格鬥技巧。（圖／陸軍司令部提供）

▲陸軍司令部今（28）日在大漢營區熱鬧舉辦「榮耀80•儀起向前」高級中等學校儀隊競賽北區初賽，陸軍司令呂坤修與得獎學校合影。（圖／陸軍司令部提供）

為激勵青年學子愛國信念，深化全民國防教育，陸軍司令部今（28）日在龍潭大漢營區熱鬧舉辦「榮耀80•儀起向前」高級中等學校儀隊競賽北區初賽。該活動首度在大漢營區登場，不僅為現場注入青春熱血與活力，也正式揭開陸軍司令部80週年部慶系列活動序幕，象徵榮耀精神薪火相傳，續寫建軍新頁，格外深具意義。競賽開始前，首先由陸軍樂儀隊震撼開場，以精湛槍法搭配節奏明快的樂音，瞬間點燃全場氣氛，炒熱活動序幕；緊接著由內壢高中等10所學校依序登場、同場較勁，展現青春自信與團隊默契。此次競賽可謂高手雲集，除了曾四度奪冠的常勝軍莊敬高職，還有今年強勢回歸的新興高中，以及來自東部地區唯一參賽的花蓮高商等多所學校齊聚競技，卯足全力，爭取晉級決賽資格。國防部唯一授證ROTCC（大學儲備軍官訓練團）專業大學的南亞技術學院「隼龍儀隊」也接續登場，以俐落槍法、整齊隊形及絕佳默契，帶來令人目不轉睛的演出，該隊成員皆由「儲備軍官」組成，充分展現允文允武的特質；最後則是由陸軍特指部戰技隊以精實戰技結合格鬥技巧，展現官兵高昂士氣與堅實戰力，為整場活動劃下氣勢磅礴的句點。陸軍司令部表示，藉由營區開放與活動交流，不僅進一步拉近陸軍與民眾的距離，也透過豐富的社團成果展示，呈現陸軍勤訓精練之外更多元的面貌；年來，陸軍司令部透過活動辦理，積極邀請駐地週邊居民走進營區、認識陸軍，也經由實戰化演訓的執行，讓國人了解整體防衛戰力的提升；對於國人，陸軍是展現親和力與安定力；對於敵人，陸軍是展現嚇阻力與震懾力。陸軍表示，今年是陸軍司令部80週年，部慶系列活動也將持續展開，期盼透過一系列熱鬧精彩的軍民交流與慶祝活動，凝聚全民國防共識，更誠摯邀請民眾一同走入大漢、共襄盛舉，共同守護美麗家園。