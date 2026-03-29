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▲心戰大隊的「投誠食品」，內容物與市售泡麵一樣，外包裝印上簡體字投降步驟。（圖／記者呂烱昌攝）





▲為勸降共軍，心戰大隊推出一系列「投誠食品」。（圖／記者呂烱昌攝, 2019.4.14）

國防部心戰大隊除有心戰喊話車、心戰作業車外，2019年時還曾推出「投誠食品」系列，在泡麵等食品外包裝以簡體字寫投降5步驟，並印上最近投誠地點，要共軍快投降，一度引發熱議。投誠食品推手、國防部心戰大隊前大隊長王宜弘，日前獲總統賴清德授階晉任少將。他將於本月底接任政戰局文宣心戰處長，將扛起國軍反制共軍認知作戰的重大任務。2019年4月在桃園藝文展演中心舉辦的北區儀隊競賽中，心戰大隊首度曝光可食用的一系列「投誠食品」首度曝光，包括泡麵、巧克力餅乾、牛奶糖、蛋捲等。心戰大隊表示，這些食品的內容物與市售食品一樣，但是外包裝上印上簡體字與投降步驟，在戰場上發放，讓撿到「投誠食品」的共軍快快向我軍投降。心戰大隊指出，「投誠食品」的包裝盒會印上最近可投誠地點的位置圖，投誠地點會隨部隊的駐地不同而改變，這些「投誠食品」並沒有市售，所以在市面上是買不到的。時任心戰大隊大隊長王宜弘表示，這項構想是借鑑美軍在波灣戰爭（Gulf War）中的招降經驗，結合台灣自由民主意涵，將日常民生物資轉化為實用的心戰利器。隨著現任文宣心戰處長朱惠芳少將將調任後備指揮部政戰主任，王宜弘憑藉其優異表現晉任少將，並由副處長直升文宣心戰處長，將扛起國軍反制共軍認知作戰的重大任務。