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民眾黨創黨主席柯文哲京華城案，台北地院於26日一審宣判，執行有期徒刑17年、褫奪公權6年，外界關注民眾黨是否會依照黨紀開除柯文哲的黨籍。對此，日前民眾黨主席黃國昌表示，過去緊急應變小組已清楚定調，這是民進黨政府對柯文哲的政治追殺，不會有退黨與黨紀處分問題。網紅四叉貓今（28）日在臉書狠酸「別再說什麼高學歷菁英政黨了，最高級別審判單位有人只有國中畢業！」根據《台灣民眾黨紀律評議裁決準則》明確指出，本黨從政公職人員，若涉犯刑法瀆職、偽造貨幣罪，或是涉犯政治獻金法第二十五條、第二十六條、第二十八條第二項及貪污治罪條例之罪，視情節輕重予以「除名」或「停權」處分。如今新增的規定是「但經中央評議委員會認定有重大之特殊情事者，不在此限。」四叉貓指出，黃國昌主導修法後，即使黨內有人違反規定被判刑，只要「評議委員會」開會認定屬於特殊情況，幾乎是專門為柯文哲量身打造的免死金牌，民眾黨黨紀瞬間形同虛設。更負責掌管民眾黨政黨違規處分的七人評議委員會，這些人的背景也引起熱議。四叉貓表示成員包括曾出現在起訴書、與對岸人士見面的李偉華，以及自稱柯文哲「帶刀侍衛」的簡幸甫；最引人注目的是綽號「甘蔗杰」的廖志杰，不僅學歷只有國中畢業，曾因持刀威脅前妻而被毆打。四叉貓諷刺表示，這些人負責全黨的違規判決，民眾黨變成這樣「完全不意外」。