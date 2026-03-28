我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳宗憲演唱會又遇到粉絲熱情上台的插曲，原本他要請女兒吳姍儒（如圖）上台，但是變成粉絲上台。（圖／記者邱曾其攝影）

綜藝天王吳宗憲（憲哥）的舞台從不缺驚喜，考驗著他身為天王的臨場應變。還記得當年跨年晚會上，那場驚動全網的機車騎上台突發事件嗎？沒想到事隔多年，憲哥今（28）日晚間的演唱會上，竟然再度遭遇粉絲亂入舞台。今晚演唱會進行到一半，憲哥原本想要CUE坐在台下的寶貝女兒 Sandy（吳姍儒）上台互動。憲哥在台上熱情地朝著女兒的方向招手呼喚，沒想到，剛好坐在 Sandy正前方的一位熱情男粉絲，看著台上的天王直勾勾地指著自己的方向，以為憲哥是在CUE自己。當這位陌生男粉上台後，憲哥和旁邊的康康皆無法認出對方身分，但身經百戰的憲哥完全沒在怕，沒有讓粉絲難堪，反而將錯就錯，順勢提議：「那我們來玩個遊戲吧。」直接把突發狀況變成了一個全新的互動橋段，變成神來一筆的救場。