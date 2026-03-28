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民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案遭判17年，民眾黨號召支持者明（29）日集結凱達格蘭大道捍衛清白，國民黨多位立委也表態會現身力挺。對此，政治工作者周軒在臉書發文質疑國民黨挺柯文哲的動機，並提到前民眾黨不分區提名人徐春鶯的起訴書內容，國民黨與民眾黨的命運早已綁在一起。周軒指出，起訴書揭露108年徐春鶯與中共民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心主任楊文濤的聯繫紀錄，中配代表勤彭蓁、史雪燕等人爭取國民黨不分區立委名單的內幕。當時國民黨雖曾承諾保留名額給新住民，卻在政治操作下將史雪燕排在第29名的邊緣位次，導致史雪燕抗議。徐春鶯在匯報中還提到，勤彭蓁的活動引起國內機關注意，且國台辦背景傳聞也讓國民黨投鼠忌器，最終未予提名，這讓徐春鶯將籌碼轉向民眾黨。周軒認為，國民黨長期覬覦中配及新住民選票，直到鄭麗文接任黨主席後才真正落實中常委席次。相比之下，民眾黨的運作模式更直接，只要搞定柯文哲、黃珊珊就能推動李貞秀。因此，國民黨大動作上凱道挺柯文哲，更多是為了在年底大選前夕，向這股選票勢力表態，雙方早已形成命運共同體。