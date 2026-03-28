全美各地預計將在週六（28日）舉行數千場集會，作為最新一波「No Kings（無王日）」抗議行動，反對美國總統川普（Donald Trump）及其政府的政策。主辦方表示，已在全美50州規劃超過3200場相關活動，目標是成為美國史上最大規模的單日非暴力抗議，前兩次「No Kings」活動均吸引數百萬人參與。對此，白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）回應表示，這是「罹患川普精神錯亂症患者的治療療程」，稱只有媒體會關注此類遊行。
根據《路透社》報導，主要「No Kings」集會將在紐約、洛杉磯、華盛頓特區，以及明尼蘇達州的雙子城（Twin Cities）舉行。不過，主辦單位指出，約有三分之二的參與者將來自非大城市的地區，相較去年6月首次無王日遊行，來自小型社區的參與人數顯著增加近40％。
無王日活動組織者之一的格林伯格（Leah Greenberg）表示，「關鍵不只是有多少人上街，更在於他們出現在哪些地方」。美國今年將舉行期中選舉，愛達荷州、懷俄明州、蒙大拿州與猶他州等傳統共和黨「紅州」，參與無王日活動的人數顯著增加，而在一些對於大選有關鍵影響力的搖擺州與郊區社區，參與遊行人數也在提升。
格林伯格表示，「那些能夠決定選舉結果的選民，那些願意挨家挨戶拜訪、登記選民、將抗議轉化為政治力量的人，現在正在走上街頭，而且非常憤怒」。
本週六將是第三次無王日遊行，去年6月14日首度無王日遊行在全美約2100個地點舉行，吸引約了400～600萬人參與。第二次無王日遊行則是在去年10月，據估計，當時參與人數約達700萬，遍及超過2700個城市。
美國公民自由聯盟（ACLU）政治與倡議主管席菲林（Deirdre Schifeling）表示，抗議確實能夠帶來實際效果，「每當群眾挺身反對川普濫權時，他就像多數霸凌者一樣會退縮」。席菲林並舉例指出，在洛杉磯以及明尼阿波利斯，當地方爆發大規模抗議後，川普政府均因此調整了對於部署國民兵和ICE特工的安排。
對於即將到來的第三次無王日遊行，白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）回應表示，這是罹患「川普精神錯亂症患者的治療療程」，稱只有媒體會關注此類遊行。
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無王日活動組織者之一的格林伯格（Leah Greenberg）表示，「關鍵不只是有多少人上街，更在於他們出現在哪些地方」。美國今年將舉行期中選舉，愛達荷州、懷俄明州、蒙大拿州與猶他州等傳統共和黨「紅州」，參與無王日活動的人數顯著增加，而在一些對於大選有關鍵影響力的搖擺州與郊區社區，參與遊行人數也在提升。
格林伯格表示，「那些能夠決定選舉結果的選民，那些願意挨家挨戶拜訪、登記選民、將抗議轉化為政治力量的人，現在正在走上街頭，而且非常憤怒」。
美國公民自由聯盟（ACLU）政治與倡議主管席菲林（Deirdre Schifeling）表示，抗議確實能夠帶來實際效果，「每當群眾挺身反對川普濫權時，他就像多數霸凌者一樣會退縮」。席菲林並舉例指出，在洛杉磯以及明尼阿波利斯，當地方爆發大規模抗議後，川普政府均因此調整了對於部署國民兵和ICE特工的安排。
對於即將到來的第三次無王日遊行，白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）回應表示，這是罹患「川普精神錯亂症患者的治療療程」，稱只有媒體會關注此類遊行。