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▲方文琳發文透露女兒帶自己到韓國旅遊，還帶她去愛寶樂園看熊貓。（圖／方文琳FB）

60歲女星方文琳與前夫于冠華在1996年結婚、2006年離婚，並育有兩名女兒于齊優、于齊薇。而昨（27）日，方文琳在社群曬出女兒帶自己到韓國旅遊的多張美照，還為了讓媽媽到愛寶樂園看熊貓，放棄逛街行程，讓方文琳感動直呼「就是想圓媽咪的夢」。而這次旅程，也讓方文琳感嘆孩子都長大，並下定決心表示「要把身體照顧好才能跟得上妳們的腳步」。方文琳昨日在FB上PO出多張與兩名女兒一起遊韓國的美照，她透露這次是女兒帶她出國玩，雖然女兒也沒去過韓國，但用手機就輕鬆搞定公車票、民宿、美食餐廳等各種問題，無奈表示：「我都是緊跟著她們，說真的沒有她們帶我真的沒辦法」。而這次去韓國的主要目的，是因為女兒知道媽媽有在關注「寶家族」熊貓，所以特地安排去愛寶樂園。方文琳原本擔心路程太遠，耽誤女兒逛街，但不料女兒早在台灣就已訂好車票跟門票，「就是想圓媽咪的夢～」這次旅程，也讓方文琳感嘆現在孩子大了，反過來變成她們帶自己出去玩，「小時候媽咪常帶著妳們到迪士尼樂園或著任何想去的地方，現在換妳們帶著我，所以更要把身體照顧好才能跟得上妳們的腳步」。方文琳的貼文也讓許多人大讚女兒于齊優、于齊薇漂亮又貼心，羨慕直呼「好幸福喔」。方文琳在1996年與歌手于冠華結婚，曾被視為演藝圈的金童玉女。然而，這段婚姻在2006年因男方爆出婚外情而畫下句點。離婚後的方文琳展現出極大氣度，不僅與前夫維持和平關係，甚至與前夫現任妻子也能和睦相處。而兩人的女兒于齊優、于齊薇，也都跟隨父母的腳步踏入演藝圈。氣質清新優雅的于齊優，曾與媽媽同台演出電視劇《微笑．淚》，雖然對演藝圈較為低調，但每次露面都因遺傳自媽媽的精緻五官引發討論。被封為「最美校花」的于齊薇，則積極進軍演藝圈，還參與了實境節目《炸裂吧！女孩》，展現出努力撕掉「星二代」標籤的勇氣與實力。