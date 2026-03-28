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中東情勢持續緊繃，伊朗在戰事升高後一度限制荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運，造成能源運輸大亂。不過泰國政府今（28）日宣布，已與伊朗達成協議，讓泰國油輪可安全通行，為緊繃的燃料供應帶來一線喘息。泰國總理阿努廷表示，雙方已完成協商，「泰國油輪將能平安穿越荷姆茲海峽」，此舉有助於降低燃料進口的不確定性，也讓政府對供應穩定更有信心，避免再次出現3月初的運輸中斷。這波危機源自伊朗對美國與以色列軍事行動的回應。自2月28日衝突爆發後，伊朗大幅限制荷姆茲海峽航行，甚至傳出考慮對過境船隻收取費用。航運數據顯示，從3月初至下旬，通過該海域的貨運量一度暴跌95%，衝擊全球能源市場。同時，英國海事貿易行動辦公室統計，3月期間至少有24艘商船在波斯灣與荷姆茲海峽一帶遭攻擊或發生事故，其中11艘為油輪。更早之前，一艘泰國散裝貨船在該區域遇襲，造成3名船員失蹤，反應出航運風險急遽升高。能源面影響同樣迅速反映在市場。根據美國能源情報署資料，全球約80%經由荷姆茲海峽運輸的石油與液化天然氣流向亞洲，使東南亞各國首當其衝。泰國近期一度實施柴油價格上限，但在供應壓力下，本週仍調漲油價，每公升上漲6泰銖。分析指出，這次泰國與伊朗達成通行協議，雖暫時穩住能源運輸，但區域衝突未解，荷姆茲海峽的安全風險仍將持續牽動全球油價與亞洲能源供應。