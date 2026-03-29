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▲黃花崗七十二烈士墓位於廣東省廣州市越秀區黃花崗街道先烈中路。（圖／維基百科）

今天2026年3月29日是青年節，全國人民僅知道今天並沒有放假，也有些人知道這天是為了紀念中華民國開國前一年「廣州黃花崗起義」為國殉難的72位烈士，不過，很少人知道青年節在早期其實是國定假日，年年逢329都有放假，後來，329青年節的意義，最早是為了，不過，廣州黃花崗起義發生在1911年4月27日。會將紀念黃花崗起義先烈的日子訂在3月29日，是因，因此定此日為青年節，成為今日329青年節的由來。1948年，時任總統蔣中正公布3月29日為革命先烈紀念日，也是青年節。🟡為什麼往年的329青年節，各地會辦理社會優秀青年遴選及表揚活動，藉資表揚其優良德行及傑出事蹟，因此原先青年節有放假紀念，但是自從2001年起逐步推動周休二日，為了不影響整體經濟運作，於2016年開始決議通過，元月 2 日、329 青年節、928 教師節、1025 光復節、1031 蔣介石誕辰、1112 國父誕辰、1225 行憲紀念日等 7 個國定假日，變成只紀念或慶祝而不放假，因此從2017年開始青年節就變成沒有放假。後來，政府擬定又將增加國定假日，2025年5月9日，立法院三讀通過《勞動基準法》部分修正條文，為全體勞工新增4天國定假日。這4天假日分別為小年夜、教師節、光復節、行憲紀念日，以及「+1」的勞動節。但是3月29日沒有包括在內，因此今年的青年節僅紀念但不放假。