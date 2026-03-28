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馬來西亞砂拉越旅遊市場出現新變化，儘管整體旅客人次略有下滑，但來自東協與中國的國際旅客持續成長，其中以新加坡市場表現最亮眼，成為支撐砂拉越觀光的重要動能。根據砂拉越旅遊、創意產業及表演藝術部資料，今年前2個月整體旅客人次年減約4%，但外國旅客市場仍呈現穩定增長。副部長史諾丹拉旺在東南亞導遊大會記者會上指出，區域市場的推廣逐漸發酵，顯示東協與中國旅客具高度潛力。若以2月單月數據觀察，新加坡旅客人次從去年同期的3583人，大幅增加至6314人，年增76.22%，成長幅度居各國之冠。中國旅客也有不錯表現，達8778人次，年增16.87%；菲律賓旅客成長13.11%至3917人；印尼旅客則小幅增加2.94%，達50611人。不過，傳統主要客源仍出現波動。來自汶萊的旅客人次從去年2月的110455人，下滑至106955人；馬來西亞國內旅客更明顯減少，從217758人降至166706人，年減23.44%。史諾丹拉旺表示，全球局勢不確定性升高，對長途旅遊市場帶來壓力，因此砂拉越將調整策略，持續強化區域市場布局，特別是東協國家，以維持觀光產業穩定發展。今年適逢馬來西亞旅遊年，砂拉越也訂下全年吸引500萬人次旅客的目標，並規劃在2030年前達成每年7.5%的穩定成長，朝區域旅遊樞紐邁進。