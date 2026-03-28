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印尼政府加強管制未成年人網路使用，自3月28日起，正式啟動16歲以下族群社群媒體使用限制措施，預計影響約7000萬人，成為全球對青少年網路管理最嚴格的國家之一，也引發外界對政策執行與影響的關注。根據政策規劃，政府將分階段限制16歲以下用戶在TikTok、YouTube、臉書、Instagram及X等平台的註冊與使用，並要求各平台配合完成相關合規措施。未來可能包括停用既有帳號或導入新的年齡驗證機制，但具體執行方式仍未完全公開。印尼通訊與數位部長默蒂婭·哈菲兹（Meutya Hafid）表示，政策將逐步推動，部分平台如X與TikTok已自實施首日開始限制相關帳號。目前多家數位平台已陸續回應政策。遊戲平台Roblox表示，將為13歲以下用戶推出離線模式；X則宣布禁止16歲以下用戶註冊或持有帳號；TikTok也承諾逐步停用未成年用戶帳號。不過，政策細節仍不明確，也讓家長與學生感到困惑。例如既有帳號是否立即停用、如何驗證年齡等問題，目前仍缺乏具體技術指引。莫納什大學社群媒體研究學者伊卡．伊德里斯指出，這項政策目前仍偏向概念階段，實際執行仍有不少挑戰，尤其在技術與配套措施尚未成熟的情況下，可能出現落差。印尼政府強調，此舉是為因應未成年人在網路環境中面臨的風險，包括不當內容、網路霸凌、詐騙以及過度沉迷等問題，要求所有在當地營運的數位平台立即調整產品與服務，以符合兒少保護規範。不過也有聲音質疑，在過渡機制尚未完善前，過於嚴格的限制可能影響青少年獲取資訊的權利，甚至對數位素養發展造成影響。目前澳洲已實施類似措施，法國、英國、丹麥與紐西蘭等國也正研擬相關政策，顯示全球對未成年人網路安全的監管正逐步升溫。