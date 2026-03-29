台北市最強景點榜單在2026年大洗牌！據觀光署公布今年1月最新遊客統計數據，由「台北101與信義商圈」登上冠軍寶座，單月吸引396萬遊客人次到訪，還因為霍諾德（Alex Honnold）攀爬101紅遍全球，至於2025年冠軍，則直接跌到第三名，中山商圈剛列入統計就暫居亞軍寶座。
2026台北最強景點大洗牌！西門町跌落第三
根據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2026年1月台北最強景點，由位於信義區的「台北101與信義商圈」登上第一，1月吸引396萬人次到訪，第二名則是今年才剛列入統計的心中山線形公園及赤峰街商圈，其餘台北景點排名如下：
2026台北景點觀光人次排行（統計期間1月）
第一名：台北101及信義商圈，396萬9256人次
第二名：心中山線形公園及赤峰街商圈，267萬0137人次
第三名：西門町商圈，220萬1379人次
第四名：大稻埕迪化街商圈，207萬8418人次
第五名：臺北文化體育園區及松山文創園區及國家鐵道博物館，140萬4521人次
第六名：饒河街觀光夜市，112萬0832人次
第七名：大直商圈，107萬8575人次
第八名：華山1914文化創意產業園區及周邊地區，89萬3852人次
第九名：臺北自來水園區及公館商圈及周邊地區，85萬0851人次
第十名：陽明公園，76萬4574人次
第十一名：士林觀光夜市，66萬4947人次
2025年拿下冠軍的西門町商圈，在今年榜單一次性被台北101、中山商圈超車，只能穩住季軍的位置。此外，還有許多景點結合、新列入統計，老牌的饒河街夜市以及士林夜市，也終於在2026年正式列入統計榜單，而且都繳出不錯的成績單。
台北101重返冠軍！霍諾德攀爬登頂震撼全球
事實上，台北101在一月份能夠重返冠軍寶座的原因，與攀岩界的傳奇人物霍諾德（Alex Honnold）前來挑戰徒手登頂絕對脫離不了關係。在天候不佳順延一天之後，於1月25日週日當天，他透過Netflix直播鏡頭，在全世界的見證之下，僅花1小時31分就成功完成挑戰。
而在霍諾德挑戰的這兩天，台北101周邊地區都吸引了大批的旁觀民眾，強大的吸客魅力也順利讓台北101登頂，甚至透過直播鏡頭，讓無數外國觀眾也隔空身歷其境，可以說是名副其實的台北最強景點。
西門町商圈還沒放棄冠軍之位！2、3月遊客人次數據將起飛
不過，2025年拿下台北最強景點的西門町商圈，可沒有打算乖乖將最強景點寶座讓給101，因為在2月底展開的2026台北燈節，於「西門展區」與「POP MART泡泡瑪特」合作，展出8公尺高的Baby Molly主燈等特色花燈，也吸引無數國際旅客到訪。因此預期在後續幾個月遊客統計數據出爐之後，西門町很有可能逆勢追上台北101。
而台北101則是將在5月份舉辦台北101公益垂直馬拉松，屆時也將吸引全球好手前往參賽，2026年台北最強景點之爭正要進入白熱化階段。
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根據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2026年1月台北最強景點，由位於信義區的「台北101與信義商圈」登上第一，1月吸引396萬人次到訪，第二名則是今年才剛列入統計的心中山線形公園及赤峰街商圈，其餘台北景點排名如下：
2026台北景點觀光人次排行（統計期間1月）
第一名：台北101及信義商圈，396萬9256人次
第二名：心中山線形公園及赤峰街商圈，267萬0137人次
第三名：西門町商圈，220萬1379人次
第四名：大稻埕迪化街商圈，207萬8418人次
第五名：臺北文化體育園區及松山文創園區及國家鐵道博物館，140萬4521人次
第六名：饒河街觀光夜市，112萬0832人次
第七名：大直商圈，107萬8575人次
第八名：華山1914文化創意產業園區及周邊地區，89萬3852人次
第九名：臺北自來水園區及公館商圈及周邊地區，85萬0851人次
第十名：陽明公園，76萬4574人次
第十一名：士林觀光夜市，66萬4947人次
台北101重返冠軍！霍諾德攀爬登頂震撼全球
事實上，台北101在一月份能夠重返冠軍寶座的原因，與攀岩界的傳奇人物霍諾德（Alex Honnold）前來挑戰徒手登頂絕對脫離不了關係。在天候不佳順延一天之後，於1月25日週日當天，他透過Netflix直播鏡頭，在全世界的見證之下，僅花1小時31分就成功完成挑戰。
西門町商圈還沒放棄冠軍之位！2、3月遊客人次數據將起飛
不過，2025年拿下台北最強景點的西門町商圈，可沒有打算乖乖將最強景點寶座讓給101，因為在2月底展開的2026台北燈節，於「西門展區」與「POP MART泡泡瑪特」合作，展出8公尺高的Baby Molly主燈等特色花燈，也吸引無數國際旅客到訪。因此預期在後續幾個月遊客統計數據出爐之後，西門町很有可能逆勢追上台北101。