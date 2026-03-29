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2026台北最強景點大洗牌！西門町跌落第三

2026台北景點觀光人次排行（統計期間1月）

▲據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2026年1月台北最強景點，由位於信義區的「台北101與信義商圈」登上第一。（圖／Gemini生成，記者潘毅監製）

台北101重返冠軍！霍諾德攀爬登頂震撼全球

▲霍諾德（AlexHonnold）在1月底挑戰赤手獨攀完成台北101，最終耗時91分鐘完成。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.25）

西門町商圈還沒放棄冠軍之位！2、3月遊客人次數據將起飛

▲2026台北燈節西門町展區主燈是泡泡瑪特的Baby Molly。（圖／記者朱永強攝，2026.02.26）

台北市最強景點榜單在2026年大洗牌！據觀光署公布今年1月最新遊客統計數據，由「」登上冠軍寶座，單月吸引396萬遊客人次到訪，還因為霍諾德（Alex Honnold）攀爬101紅遍全球，至於2025年冠軍，則直接跌到第三名，中山商圈剛列入統計就暫居亞軍寶座。根據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2026年1月台北最強景點，由位於信義區的「台北101與信義商圈」登上第一，1月吸引396萬人次到訪，第二名則是今年才剛列入統計的心中山線形公園及赤峰街商圈，其餘台北景點排名如下：2025年拿下冠軍的西門町商圈，在今年榜單一次性被台北101、中山商圈超車，只能穩住季軍的位置。此外，還有許多景點結合、新列入統計，老牌的饒河街夜市以及士林夜市，也終於在2026年正式列入統計榜單，而且都繳出不錯的成績單。事實上，台北101在一月份能夠重返冠軍寶座的原因，與攀岩界的傳奇人物霍諾德（Alex Honnold）前來挑戰徒手登頂絕對脫離不了關係。在天候不佳順延一天之後，於1月25日週日當天，他透過Netflix直播鏡頭，在全世界的見證之下，僅花1小時31分就成功完成挑戰。而在霍諾德挑戰的這兩天，台北101周邊地區都吸引了大批的旁觀民眾，強大的吸客魅力也順利讓台北101登頂，甚至透過直播鏡頭，讓無數外國觀眾也隔空身歷其境，可以說是名副其實的台北最強景點。不過，2025年拿下台北最強景點的西門町商圈，可沒有打算乖乖將最強景點寶座讓給101，因為在2月底展開的2026台北燈節，於「西門展區」與「POP MART泡泡瑪特」合作，展出8公尺高的Baby Molly主燈等特色花燈，也吸引無數國際旅客到訪。因此預期在後續幾個月遊客統計數據出爐之後，西門町很有可能逆勢追上台北101。而台北101則是將在5月份舉辦台北101公益垂直馬拉松，屆時也將吸引全球好手前往參賽，2026年台北最強景點之爭正要進入白熱化階段。