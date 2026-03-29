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士林夜市榮景不再？最新情況曝光

▲《NOWNEWS》記者也在 3 月中旬的週六晚間 19 點造訪士林夜市，發現人潮更已經重新外溢到基河路， B1 地下美食街人潮也越來越多。（圖／記者潘毅攝）

士林夜市復甦了！遊客重新外溢到基河路

▲士林夜市1億元整修B1地下美食街，於2025年4月重新開幕，近期也越來越多遊客。（示意圖／取自交通部觀光局）

台灣夜市文化，一直以來都是國際遊客嚮往的景點，但過去幾年位於劍潭的士林夜市，一直以來都被認為遊客人潮明顯衰退、聲量被其他夜市蓋過。不過根據觀光署最新公布的 2026 年最新遊客統計數據，士林夜市在 1 月份吸引 66 萬遊客人次，成為台北景點第 11 名，而假日現場人潮真實情況也曝光了！去年節目《夜市王》播出之後，包含南機場夜市、饒河街夜市等台北夜市的聲量，一度超越了老牌王者士林夜市，但經歷一段低潮之後，觀光署公布的 2026 年最新遊客統計數據顯示，士林夜市在 1 月份就吸引了 66 萬遊客人次到訪，在台北所有景點當中排名第 11。雖然仍距離第六名饒河街觀光夜市 112 萬 0832 人次還有一段距離，但已經明顯能看出士林夜市正在復甦當中。《NOWNEWS》記者也在 3 月中旬的週六晚間 19 點親自造訪士林夜市，發現夜市遊客人潮明顯復甦，人潮更已經重新外溢到基河路，士林市場遊樂攤販以及去年4月完工的全新 B1 地下美食街都有大批遊客人潮，而且擁擠程度也不輸核心區域大東街等地點，顯示已經有越來越多遊客知道了地下美食街的存在，預期今年夏天現場也將迎來新一波高峰。在逛士林夜市的過程當中，也發現遊客比例部分，大約有 5 成左右的外語遊客，經典的家鄉味碳烤雞排排隊人潮依舊，豪大大雞排人潮也相當驚人，雖然還是比不上 10 年之前的全盛時期，但士林夜市的熱度正在持續回暖當中。