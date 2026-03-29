周日、下周一東北季風減弱，氣溫回升，各地氣溫在26度以上，中南部可超過30度，下周二起鋒面影響天氣不穩，下週三鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍涼，中部以北有較大雨勢，清明連假期間又有另一波鋒面靠近，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨。
今天天氣：東北季風減弱！高溫上看30度
3月29日今天的天氣，上半天水氣仍多，清晨至上午東北部及東部有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區有零星短暫陣雨，中部地區清晨也有零星短暫陣雨，下半天水氣減少，風場轉為偏南風，東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，山區及宜蘭、花蓮地區有午後熱對流所造成的零星短暫雷陣雨。
東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，除基隆、桃園及新竹高溫約24、25度外，其他地區都在26度以上，中南部可以來到30、31度。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東空品區
普通：北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南、高屏空品區
環境部提及，29日環境風場為東南風至偏南風，西半部污染物易累積，午後臭氧濃度稍易上升；清晨及夜晚馬祖及北部地區有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：北部及東北部氣溫回升！連假前最後好天氣
東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，中南部日夜溫差大；東南部地區、恆春半島有零星短暫陣雨，午後東北部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨，其他地區為多雲到晴。
一周天氣：下周二起鋒面影響 清明連假會下雨
下周二鋒面接近，北部及東北部天氣稍轉涼；北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲到晴。下周三鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍涼；中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，清晨至上午中部以北地區並有局部較大雨勢發生的機率。
下周四東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；環境水氣仍多，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；下周五、下週六鋒面影響，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。
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3月29日今天的天氣，上半天水氣仍多，清晨至上午東北部及東部有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區有零星短暫陣雨，中部地區清晨也有零星短暫陣雨，下半天水氣減少，風場轉為偏南風，東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，山區及宜蘭、花蓮地區有午後熱對流所造成的零星短暫雷陣雨。
東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，除基隆、桃園及新竹高溫約24、25度外，其他地區都在26度以上，中南部可以來到30、31度。
良好：宜蘭、花東空品區
普通：北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：中部、雲嘉南、高屏空品區
環境部提及，29日環境風場為東南風至偏南風，西半部污染物易累積，午後臭氧濃度稍易上升；清晨及夜晚馬祖及北部地區有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：北部及東北部氣溫回升！連假前最後好天氣
東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，中南部日夜溫差大；東南部地區、恆春半島有零星短暫陣雨，午後東北部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨，其他地區為多雲到晴。
一周天氣：下周二起鋒面影響 清明連假會下雨
下周二鋒面接近，北部及東北部天氣稍轉涼；北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲到晴。下周三鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍涼；中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，清晨至上午中部以北地區並有局部較大雨勢發生的機率。
下周四東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；環境水氣仍多，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；下周五、下週六鋒面影響，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。