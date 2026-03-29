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▲晚安小雞被帶回警局做筆錄，無奈表示自己早就知道會有這天。（圖／晚安小雞臉書）

▲Jennie連發20張辣照洗版，穿著自己設計的比基尼躺在沙灘上，吸引490萬人按讚。（圖／Jennie IG@jennierubyjane）

▲呂良偉（左）狀態看起來實在太過年輕，就連林志玲（右）也對他投以欣賞、崇拜的眼神。（圖／微博＠灣師傅）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（29）日的娛樂新聞搶先看，網紅晚安小雞才剛從柬埔寨出獄返台，昨日深夜重啟廢墟探險首日又被員警官關切，遭帶回警局。BLACKPINK成員Jennie近日參與設計聯名比基尼，在IG連發20張辣照大秀好身材。71歲港星呂良偉近日和林志玲一同出席馬拉松活動，他狀態凍齡，並透露健檢結果生理年齡僅39歲，掀起熱議。網紅晚安小雞結束柬埔寨刑期返台後重啟廢墟探險直播，昨晚首播即出狀況，遭網友截圖檢舉，直播尾聲被警方帶回派出所製作筆錄。他坦言拍攝本就踩法律邊緣，對突發情況已有心理準備，也感嘆過去海外爭議影響，在台發展受限，自嘲「只能怪自己」。他透露未來將轉往國外拍攝，認為海外環境較寬鬆，強調會持續尋找創作空間，重新出發。BLACKPINK成員Jennie攜手美國品牌Frankies推出聯名系列比基尼，她不僅擔任模特兒，還親自操刀參與設計，更在社群連曬20張比基尼美照洗版，替聯名商品宣傳。只見Jennie換上泳裝後，火辣曲線無所遁形，完美比例搭配緊緻肌肉細條，性感又健康，狂吸491萬人按讚。71歲港星呂良偉曾被周潤發調侃是「吃了防腐劑」的不老男神，近日他現身香港搜狐馬拉松，凍齡狀態再度驚呆全場。只見呂良偉身穿白色背心，露出緊實的手臂肌肉線條，看起來完全不像實際年齡；呂良偉更透露自己健檢結果顯示他生理年齡僅39歲，靠運動、健康飲食維持好身材，一旁51歲的林志玲也被拍到偷看呂良偉，欣賞的眼神藏不住。