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▲呂良偉說自己先前遇到周潤發，也被發哥逼問：「你是吃了防腐劑嗎？」（圖／微博＠第一現場）

▲呂良偉還現場示範蹲馬步訓練動作，完全沒任何老態。（圖／微博＠詩人老王）

71歲港星呂良偉近日現身香港搜狐馬拉松，凍齡狀態再度驚呆全場。只見呂良偉身穿白色背心，露出緊實的手臂肌肉線條，看起來完全不像實際年齡；呂良偉更透露自己健檢結果顯示他生理年齡僅39歲，長年靠運動、健康飲食維持好身材，就連好友周潤發都曾調侃他是不是有吃防腐劑。而當日一同參與馬拉松的51歲林志玲也被拍到偷看呂良偉，露出耐人尋味的表情，欣賞的眼神藏不住。呂良偉當日現身馬拉松活動時，身穿白色緊身背心，身體肌肉線條看起來相當完美，一頭黑髮的他還帶上墨鏡，帥氣逼人，讓45歲的港星黃宗澤在上場前都擔心自己會跑不過他。林志玲起跑前站在呂良偉身旁，也都忍不住看向這位前輩，露出欣賞、崇拜的表情。相關照片曝光後，在微博也掀起網友熱議，大讚呂良偉狀態實在太好了，「比我老公40歲看著還年輕」、「這眼神裡有星星吧女神看呂大哥的眼神，滿屏都是respect，凍齡男神女神同框，畫面太美」、「71歲的頭髮濃密烏黑程度，已經打敗了95%的同齡人」、「真的是奇蹟啊，完全看不出都70多歲的人了」。跑完馬拉松後呂良偉受訪，自豪地說健檢結果顯示，他生理年齡只有39歲，就連周潤發都開玩笑問過他是不是偷吃防腐劑。呂良偉也不藏私，當場分享自己的凍齡祕訣，直呼「人老腿先衰」，所以他會著重保護下肢，還現場示範蹲馬步的標準動作，表示自己會靠著這個動作訓練大腿肌力以及核心肌群。除此之外，呂良偉還有「不用慣用手刷牙」的小習慣，就是為了鍛鍊腦神經，延緩大腦退化。至於飲食方面，他提倡少油、少鹽、少糖的健康原則，並透露自己還會多攝取黑芝麻、黑豆、黑木耳等深色食物來養髮，讓頭髮維持烏黑茂密，同時也提醒大家，運動雖然重要，但平常也要給自己足夠的休息時間，睡飽才能養足精神，看起來更年輕。