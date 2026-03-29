美國、以色列與伊朗的戰爭持續，隨著戰情變化，美國股市在2026年第一季震盪不斷，週五（27日）收盤大幅下跌，道瓊工業指數重挫793點，創下七個多月以來最低。下週投資者將密切關注已進入第二個月的美伊戰爭進展，此外，美國就業報告等一連串經濟數據也將成為華爾街焦點。
能源與通膨的陰影
根據路透社報導，市場將持續關注中東衝突對能源價格的影響，這場戰爭已大幅壓縮石油供應。美國原油今年以來已上漲超過70%，來到每桶約100美元，帶動全美汽油平均價格升至每加侖約4美元，可能進一步擠壓消費支出。
隨著投資人對通膨的憂慮升高，基準公債殖利率升至去年夏天以來最高水準，對股市估值形成潛在壓力。
市場表現與修正
標普500指數已連續第五周下跌，自2月底美以對伊朗發動軍事打擊以來，累計跌幅超過7%。那斯達克綜合指數與道瓊工業指數本週也確認進入修正區間，較歷史高點至少下跌10%。
本週市場受到衝突可能降溫的相互矛盾訊號影響而劇烈震盪。Plante Moran Financial Advisors首席投資官Jim Baird表示，未來幾天股市仍將由新聞標題主導。
他指出：「任何與伊朗達成突破性對話或停火的跡象，都將極大程度提振投資者情緒；反之，若跡象顯示戰爭會長期拖延，將持續拖累市場。」
第一季度的慘澹收官
下週二將也將為美股艱困的第一季畫下句點。除了伊朗戰事外，人工智慧可能造成企業運作中斷，以及私人信貸市場疲弱，也讓股市承壓。標普500在2026年迄今已下跌約7%，此前三年則是連續錄得雙位數成長。
D.A. Davidson共同投資長兼投資研究主管雷根（James Ragan）表示：「整體不確定性相當高，隨著季度進入最後幾天，市場情緒可能進一步轉弱。」
焦點數據：3月就業報告
路透社數據預計，3月非農就業人數將增加5.5萬人，失業率為4.4%。該報告預計於4月3日公布，但當天因耶穌受難日（Good Friday）假期，美股休市。
前一份2月報告意外疲弱，顯示就業減少9.2萬人。由於過去三個月中有兩個月出現負成長，雷根表示：「只要出現正數，對市場來說可能都是好消息。」
下週也將公布2月零售銷售數據，以及製造業與服務業活動報告。
對勞動市場惡化的擔憂曾促使聯準會去年降息。但若就業情況進一步惡化，聯準會將面臨兩難。
目前通膨已高於聯準會目標，能源價格飆升更使進一步降息變得困難。根據LSEG截至週五的數據，市場目前預期今年不會再降息，甚至開始反映2026年小幅升息的可能性。
殖利率上升與估值回落
同時，10年期美國公債殖利率已從戰前約4%上升至超過4.4%。
DWS美洲區投資長比安科（David Bianco）表示：「股市正密切關注殖利率上升。」他指出，這將影響房貸、美國政府債務可持續性，以及本益比的合理水準。
市場估值近幾週已出現修正。根據LSEG Datastream，標普500未來12個月預估本益比已從年初的22倍回落至20倍以下，但仍高於16倍的長期平均水準。
投資者正試圖評估能源成本激增對利潤的影響。達美航空（Delta）與聯邦快遞（FedEx）近期表現優於預期，下週二耐吉（Nike）將公布財報。
比安科表示：「儘管油價上漲增加了風險，但我認為美國經濟目前距離衰退仍有一段安全距離。」
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根據路透社報導，市場將持續關注中東衝突對能源價格的影響，這場戰爭已大幅壓縮石油供應。美國原油今年以來已上漲超過70%，來到每桶約100美元，帶動全美汽油平均價格升至每加侖約4美元，可能進一步擠壓消費支出。
隨著投資人對通膨的憂慮升高，基準公債殖利率升至去年夏天以來最高水準，對股市估值形成潛在壓力。
市場表現與修正
標普500指數已連續第五周下跌，自2月底美以對伊朗發動軍事打擊以來，累計跌幅超過7%。那斯達克綜合指數與道瓊工業指數本週也確認進入修正區間，較歷史高點至少下跌10%。
本週市場受到衝突可能降溫的相互矛盾訊號影響而劇烈震盪。Plante Moran Financial Advisors首席投資官Jim Baird表示，未來幾天股市仍將由新聞標題主導。
他指出：「任何與伊朗達成突破性對話或停火的跡象，都將極大程度提振投資者情緒；反之，若跡象顯示戰爭會長期拖延，將持續拖累市場。」
第一季度的慘澹收官
下週二將也將為美股艱困的第一季畫下句點。除了伊朗戰事外，人工智慧可能造成企業運作中斷，以及私人信貸市場疲弱，也讓股市承壓。標普500在2026年迄今已下跌約7%，此前三年則是連續錄得雙位數成長。
D.A. Davidson共同投資長兼投資研究主管雷根（James Ragan）表示：「整體不確定性相當高，隨著季度進入最後幾天，市場情緒可能進一步轉弱。」
焦點數據：3月就業報告
路透社數據預計，3月非農就業人數將增加5.5萬人，失業率為4.4%。該報告預計於4月3日公布，但當天因耶穌受難日（Good Friday）假期，美股休市。
前一份2月報告意外疲弱，顯示就業減少9.2萬人。由於過去三個月中有兩個月出現負成長，雷根表示：「只要出現正數，對市場來說可能都是好消息。」
下週也將公布2月零售銷售數據，以及製造業與服務業活動報告。
對勞動市場惡化的擔憂曾促使聯準會去年降息。但若就業情況進一步惡化，聯準會將面臨兩難。
目前通膨已高於聯準會目標，能源價格飆升更使進一步降息變得困難。根據LSEG截至週五的數據，市場目前預期今年不會再降息，甚至開始反映2026年小幅升息的可能性。
殖利率上升與估值回落
同時，10年期美國公債殖利率已從戰前約4%上升至超過4.4%。
DWS美洲區投資長比安科（David Bianco）表示：「股市正密切關注殖利率上升。」他指出，這將影響房貸、美國政府債務可持續性，以及本益比的合理水準。
市場估值近幾週已出現修正。根據LSEG Datastream，標普500未來12個月預估本益比已從年初的22倍回落至20倍以下，但仍高於16倍的長期平均水準。
投資者正試圖評估能源成本激增對利潤的影響。達美航空（Delta）與聯邦快遞（FedEx）近期表現優於預期，下週二耐吉（Nike）將公布財報。
比安科表示：「儘管油價上漲增加了風險，但我認為美國經濟目前距離衰退仍有一段安全距離。」